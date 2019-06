Enviado especial de DIEZ a Polonia: Las claves del fracaso de la Sub-20 de Honduras

Enzo Olivera, enviado especial de DIEZ al Mundial Sub-20 Polonia, analizó las claves de la debacle de la Selección de Honduras, que se despidió de la justa con penosa derrota 12-0 ante Noruega.

La primera causa para Enzo es que nunca se vio reflejado en trabajo del cuerpo técnico, en especial en el encuentro ante Noruega.

"No habían fundamentos básicos del fútbol, la marca, el hombre a hombre, marcaje en bloque, línea defensiva, no se vio nada, por eso no se puede analizar", dijo.

Otra de las causas en las que hizo énfasis Olivera fue la parte mental y la idea de juego del equipo catracho.