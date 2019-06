¡Dardo de Fábregas a Ozil tras perder la final de la Europa League!

El mediocampista español Cesc Fábregas se refirió a la derrota del Arsenal ante el Chelsea en la final de la Europa League y dejó un recado para Ozil, a quien señaló que no tiene capacidad de ser un líder.

Fábregas militó para ambos clubes, pero con los 'gunners' se convirtió en capitán y uno de los ídolos para la afición.

''Creo que a veces simplemente lo tienes dentro o no lo tienes'', apuntó Fábregas para BT Sports, sobre el liderazgo que debe tener un jugador para guiar a un club histórico como el Arsenal.

Cesc analizó la situación de Ozil. ''Cuando estaba en el Real Madrid, estaba rodeado de los mejores jugadores y uno de los mejores jugadores en la historia del deporte en Cristiano Ronaldo. No le estoy quitando nada a Mesut, allí jugó un gran fútbol. Pero una vez que bajas de nivel un poco, porque todos estamos de acuerdo en que Real Madrid, Barcelona y Bayern Munich son los tres top, tienes que destacar un poco más porque no tienes la misma calidad a tu alrededor''.

Por último, Fábregas aseguró que el alemán no puede ser un líder. ''El club te compra para ser el líder real del club. No creo que Mesut tenga eso en él para guiarlo. No entreno con él todos los días, pero no creo que él tenga la capacidad de ser líder''.