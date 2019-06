Diego Vázquez: “Al árbitro que pongan que se equivoque lo menos posible”

Motagua realizó su penúltimo entrenamiento de cara a la final contra Olimpia de este domingo a las 4:00 pm. Los de Diego Vázquez afinaron detalles y hasta practicaron penales por si toca definir el título en esta instancia.

El argentino se encuentra en su novena final con los azules y asegura que disfruta el día a día, sin quitar la responsabilidad que conlleva ganar otro campeonato.

“Disfrutando el recorrido y tratando de disfrutar cada minuto, con responsabilidad pero al mismo tiempo divertirnos porque es un juego. Nosotros hicimos un gran torneo y llegamos muy bien, con mucha confianza en lo que trabajamos, esperamos que se defina a favor nuestro”.

MIRA: VENDIDOS TODOS LOS BOLETOS PARA LA FINAL ENTRE OLIMPIA Y MOTAGUA

Asimismo el argentino menciona que está muy tranquilo y que esperan plantear el juego como lo han planificado.

“Se disfruta ganar, es el último partido y hemos trabajado en el cómo, esperamos plantearlo bien el domingo. El partido tiene diferentes momentos, los juegos se desarrollan de muchas formas. Yo duermo espectacular, en el último año es la tercer final consecutiva y por eso duermo bien”.

¿Qué hablar del arbitraje?, consultaron, a lo que respondió: “Al árbitro que pongan que se equivoque lo menos posible, que no sea grosero para el bien del espectáculo y de nuestro fútbol, situaciones así como la del penal de domingo me parece que no son por un error. ¿VAR? Depende de quién lo maneje”.

TE RECOMENDAMOS: ¿HAY RIESGO DE JUGAR LA FINAL A PUERTA CERRADA?

Diego ha escrito su historia en Liga Nacional y ya tiene las mismas finales que José de la Paz Herrera en Liga (nueve), además puede superar a Ramón Maradiaga como el técnico de Motagua con más titulos, con respecto a esta comparación dijo:

“A los dos los respeto mucho, los dos los tuve de técnico, pero la competencia es conmigo mismo. Siempre trato de mejorar y bueno ya en este caso que me nombren con esos técnicos me ilusiona a seguir mejorando”.

VER: LA CANTIDAD DE POLICIAS QUE HABRÁ PARA LA FINAL OLIMPIA-MOTAGUA

Y terminó diciendo: “Toda esta época ha sido muy positiva. Las promesas son íntimas, lo dejamos a lo interno. Las finales se definen por detalles y todo el año ha estado muy parejo, a toda la gente que pueda que nos apoye”.

VER FACEBOOK LIVE DE DIEGO VÁZQUEZ PREVIO AL ENTRENO DE MOTAGUA: