Lionel Messi: "Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con Argentina"

Lionel Messi concedió una entrevista para Fox Sport Radio de Argentina donde habló de manera íntima sobre el tema de la selección albiceleste.

Te puede interesar: El gustito que la selección de Argentina le dará Messi previo a la Copa América



La 'Pulga' aseguró que antes las derrotas le calvan más que ahora ya que la llegada de su primer hijo, Thiago, le hizo cambiar su forma de ver el fútbol.



"La derrotas duelen como la primera pero lo fui asimilando de otra manera, cuando nació Thiago dije que las prioridades eran otras y no el resultado de un partido, obviamente me siguen doliendo pero ahora llegó a mi casa veo a mi hijo, mi mujer y se me pasa", aseguró.





Además Messi confesó que quiere retirarse del fútbol habiendo ganado algún título con la selección de Argentina, ya que es una de las asignaturas pendientes.



"Yo quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la selección Argentina y sino haberlo intentado todas las veces posibles, no quedarme con la sensación de que no se me dio y no por la gente que no quería".



Y agregó: "Voy a levantarme, volver a intentar y estar otra vez ese es el mensaje que le quiero dejar a los chicos que me siguen y que les gusta verme; no solo para fútbol, sino para la vida".



Messi tiene una nueva oportunidad de ganar algo con Argentina este próximo mes de junio en la Copa América de Brasil, donde la albiceleste parte como una de las favoritas.