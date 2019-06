Jerry Bengtson sobre el penal fallado: "Eso ya pasó, estoy pensando en el domingo"

Jerry Bengtson dio declaraciones este viernes previo a la final de vuelta contra Motagua en el estadio Nacional el domingo a las 4:00 de la tarde.

El delantero albo habló sobre la acción del penal fallado contra Jonathan Rougier en la ida y de como se recuperó durante la semana.



“Yo me recupero rápido, eso ya es pasado y ahora pienso en el partido del domingo, tenemos que ir a hacer un juego inteligente”, aseguró.





Y agregó: “Él (Rougier) me conoce muy bien o ha visto algunos vídeos. Si me toca patear de nuevo lo hago, tengo la confianza de mis compañeros y del Cuerpo Técnico. Puede ser el primero o el último. Hay que tener el temple para patearlos, muchos jugadores han errado hasta tres penales”.



En cuanto a las críticas y burlas que ha recibido la última semana por el penal fallado tras su pasado en el Motagua.



“Mi equipo es el Vida y le he anotado muchos goles, yo soy un profesional y me gustaría que me lo dijeran en la cara. Hace mucho que quería venir a Olimpia, es un equipo grande y le he tomado cariño al club”.

Sobre su contrato y las ofertas que puede venir del extranjero al finalizar la final mencionó: “Termino mi contrato, pero después veremos si nos quedamos o no”.