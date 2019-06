Carlos Tábora a su regreso a Honduras: "Hemos quedado mal parados ante el mundo"

La Selección de Honduras Sub-20 llegó a Tegucigalpa tras sus participación en el Mundial de Polonia, el entrenador Carlos Tábora dio la cara a los medios de comunicación y valoró la participación en la justa.

"Después de los sucedido imagínense como nos sentimos, salimos del país con una ilusión, pedimos disculpas al pueblo hondureño a la afición que sigue los partidos de Liga Nacional, de selecciones, es un momento triste, le pido a los padres y los clubes de los muchachos que los arropen porque es una generación que hay que cuidad", dijo Tábora.

Sobre la mención de un periodista noruego tras un posible amaño luego del 12-0, el estratega contestó a la interrogante.

"Nosotros estuvimos en la capacitación de FIFA en la que se refiere a la integridad, cuerpo técnico y jugadores sabemos, el resultado es de un procedimiento de investigación, pero les digo que deben estar tranquilos, nuestros muchachos están consientes que se entregaron, en los tres partidos fuimos superados en cada una de las líneas", agregó.

Y siguió: "Es momento que los equipos y nosotros apoyemos esta generación de futbolistas y no la dejemos morir, aparecer y dar la cara incluso ante sus familiares que tienen sueños con ellos no es fácil, ellos están dolidos, en esto es como el que quiera arrancar una rosa y no se espina".

Tábora adelantó que descansará unos días y dará cuenta a los federativos: "Descansaré algunos días, vamos a repasar los juegos y ver lo que se hizo, cuando salimos de Honduras para el proceso en Barranquilla, Colombia, en Bradenton, Florida y durante estos dos años de proceso en donde hubo un crecimiento, no basta no solo en talento en esto de la alta competencia".

El estratega de La Bicolor adelantó que luego del informe entregado a los federativos tomará una decisión en cuanto a su continuidad.

"Vamos a valorar algunos aspectos para entregar un informe donde tendré que rendirle cuentas a los federativos, hoy termina el proceso Sub-20, vamos a ver que pasa, me siento triste, pero soy un hombre de fútbol y vivo de esto, vamos a seguirnos preparando en el plano estratégico y mental para las próximas generaciones, el éxito no se alcanza si no hemos tenido una derrota". arguyó.

Sobre la enseñanza que le deja la participación en Polonia, Tábora comentó que asume la responsabilidad.

"Este es un tema de país que nos mueve a todos, lo dirigentes decidirán luego de ver el informe del cuerpo técnico la decisión que tomarán, si hay una gran enseñanza, asumo la responsabilidad de mi cuerpo técnico y de mis jugadores, hemos quedado mal parados ante el mundo".

¿Será momento de dejar el tema selecciones y buscar algo en Liga Nacional? le consultaron al estratega quien fue tajante.

"El tiempo lo dirá, no puedo predecir el futuro, lo que sí le digo es que seguiremos trabajando, solo Dios sabe lo que pasará, no es el tiempo de Carlos Tábora".

Su posible vinculación con Real España estando en pleno Mundial, Tábora aclaró: "En ningún momento fui notificado del interés de ellos, es posible que estuve en la lista de candidatos pero si se habló no era el oportuno".

Honduras fue la peor Selección en esta justa con 19 goles en contra y 0 puntos.