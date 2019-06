Selvin Guevara: "Nadie nos ha ofrecido nada, competimos legalmente"

Con un semblante decaído por la desastroza eliminación del Mundial Sub-20 de Polonia, el seleccionado hondureño Selvin Guevara dio la cara ante los medios de comunicación y aceptó la tristeza que embarga a la delegación que participó en el campeonato.

Honduras estableció el segundo peor récord de los Mundiales Sub-20

"Venimos muy golpeados anímicamente, hay que darle vuelta a la página. En lo personal me afectó bastante."

Guevara se sinceró y admitió que varios factores influyeron para la estrepitosa caída de la Bicolor en la justa polaca.

"Creo que fue falta de concentración y nervios. Creo que algunos de los compañeros entraron nerviosos, sucedió eso y hay que darle vuelta a la página."

El "Pibe", como secularmente lo conocen, desmintió los rumores sobre un posible amaño de partido en el enfrentamiento ante Noruega donde la H fue humillada 12-0.

"Nadie nos ha ofrecido nada, competimos legalmente y si nos metieron eso fue porque no estábamos concentrados pero nada más. Por amaño no. Solo toca trabajar en el equipo, claro que habrán malas críticas pero hay que darle vuelta a la página. Hay que seguir trabajando porque aquí no se acaba la carrera del jugador."

¿Qué debe cambiar en los procesos del fútbol hondureño para evitar este tipo de descalabros?, se le consultó.



"Creo que la preparación, tiene que ser diferente. Estuve viendo a unos niños en Polonia y ya de grande vine a hacer lo que esos niños estaban haciendo, entonces la preparación es bastante importante."

Selvin contó sobre las diferencias que pudo observar durante su estadía en suelo europeo.



"El terreno, otro ambiente. Esos niños estaban haciendo trabajos de grandes, aquí en Honduras no hay eso. Creo que la formación es menor y por allí nos llevan ventaja."

Además aprovechó para mandarle un recado a la Fenafuth para mejorar las condiciones de los futbolistas.



"Que ayudaran en las canchas, eso es bastante importante porque cuando vas a otro lado te mojan la cancha y el balón corre más rápido por el terreno."