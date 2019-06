Reynaldo Tilguath: "Ellos quería ganar en la mesa pero los vencimos en la cancha"

El Santos FC de Siguatepeque logró un importante triunfo de visita por la mínima diferencia ante el Olancho FC en el juego de ida de la gran final del torneo Clausura de la Segunda División y el técnico Reynaldo Tilguath valoró lo hecho por sus jugadores.

Leer más: Santos de Reynaldo Tilguath pega primero en la final de la Liga de Ascenso de Honduras

"Muy agradecido con Dios porque se ganó, nosotros veníamos por un buen resultado y lo logramos, pero ahora nos llevamos la serie para Siguatepeque donde tenemos que cerrarla con nuestra gente que es el objetivo. Tenemos que ganar allá porque si no lo hacemos de nada sirve haberlo hecho acá", dijo Reynaldo Tilguath.

A pesar de conquistar el triunfo de visitante no salió del todo conforme. "Nos faltó terminar bien las contras, tener más posición del balón y los cambios no entraron bien, me equivoqué con los cambios porque ni actitud tuvieron por eso terminamos sufriendo el partido".

Y agregó: "Llegamos algunas veces en el segundo tiempo, pero sin claridad y no es el fútbol que estamos acostumbrados hacer y tenemos que intentar hacerlo bien independientemente de donde estemos, necesitábamos tener posesión de balón más prolongadas para evitar sufrir tanto".

La directiva del Olancho FC mostró su malestar al inicio del encuentro porque Reynaldo Tilguath no podía dirigir por no tener la licencia de entrenador y al final expresó su sentir sobre ello el DT del Santos FC.

"Lamentablemente no podía estar, sé que debo algunas cosas, pero bueno, ellos el partido lo querían ganar en la mesa, estaban buscando protestarlo, pero como dicen cuando Dios te bendice hasta el diablo hace los favores, ellos nos avisaron y tenemos todo claro, nosotros tenemos todo en orden y qué más pueden decir ahora les ganamos en su cancha", cerró