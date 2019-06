Nerlyn Membreño: "Recriminarle a los jugadores solo el nerviosismo"

El técnico del Olancho FC Nerlin Membreño salió inconforme con sus jugadores tras perder por la mínima diferencia el primer juego de la gran final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso ante el Santos FC.

Leer más: Reynaldo Tilguath: "Ellos querían ganar en la mesa pero los vencimos en la cancha"

"No me gustaron varias cosas porque en partidos como estos que son finales se debe de aprovechar más la picardía y el atrevimiento dentro del área, sé que algunos no la tienen, es su primera final y algunos lo sintieron, pero nos queda una semana para corregir esos detalles", dijo Nerlin Membreño.

Una de las cosas que el timonel de Los Potros ha dejado claro es lo complicado que ha sido para su equipo disputar los partidos de local. "Nos cuesta tanto porque no somos de acá somos de Tegucigalpa, solo veníamos a jugar a Juticalpa porque el dueño es de acá, el equipo prácticamente ha sido visitante todo el torneo, llegamos acá de esa manera, pero es algo que no nos ha afectado lo hemos hablado adentro del equipo que nos cuesta porque nos falta concretar y lo hemos sufrido siempre", indicó Membreño.

El estratega catracho también resaltó lo fuerte que es su rival que lo superó en el primer juego y además destacó lo que ha hecho si equipo a pesar de las limitación en su plantel. "Nos hemos enfrentado a un equipo que planificó para esto y no quiero poner excusas porque ahora es fácil decirlo, pero este equipo Olancho no lo planificó, nos hemos ido encontrando estas circunstancias en cambio el Santos si porque se nota la inversión y está mucho más armado, con un plantel más organizado, estructurado para esto y nosotros queremos de alguna forma aspirar, soñar y está Allí a 90 minutos".

Y agregó: "Es una final y nosotros ahora tenemos que emparejar un poco el marcador en el juego de vuelta y tratar de estar más atento en los espacios porque nos descuidamos una vez hoy y nos anotaron, por no defender bien algo que ya estaba contemplado, pero que muchas veces siempre se cometen errores y se paga caro".

Sobre cómo motivar a sus jugadores para poder darle vuelta el marcador en el juego de Siguatepeque comentó. "Para mí la charla de la semana es fácil porque este equipo de visita es fuerte, pero sé qué son otras circunstancias y el juego hay que vivirlo más es una final y eso es lo poco que tengo que recriminarle a los jugadores que sintieron un poco ese nerviosismo".