Ambiente tranquilo en las inmediaciones del Nacional pese a protestas en Tegucigalpa

Este día se han efectuado algunas protestas en Tegucigalpa, mismas que se han venido dando en el transcurso de la semana. Pese a eso, en las inmediaciones del estadio Nacional hay normalidad y se vive un ambiente de final.

Son poco más de 2,000 elementos policiales los apostrados en el recinto capitalino entre tránsito, DPI, preventiva y otros para dar la seguridad en el encuentro del Olimpia y Motagua.

La policía mantiene un registro minucioso en la entrada del estadio Nacional. Foto: Ronal Aceituno.





"La seguridad está garantizada, son dos mil elementos los que tenemos y con el tema de las protestas en la ciudad se no se reporta que todo está tranquilo, no había problema para jugar a puerta cerrada este partido. Ya hablamos con las barras y tras finalizar el partido la barra del equipo subcampeón saldrá primero y luego la del campeón", dijo al comisionado Velásquez, encargado del operativo.



Cabe mencionar que los portones para los aficionados se abrirán desde las 12:00 del mediodía. A las 10:00 am se dio acceso a los vendedores.