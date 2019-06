El famoso rapero estadounidense al que solo Rigo Rivas y Henrry Figueroa reconocieron

Algo muy curioso pasó este domingo en el aeropuerto Ramón Villeda Morales justo cuando la Selección de Honduras se disponía a abordar su vuelo rumbo a Paraguay donde jugará amistoso contra los locales el 5 de junio y posteriormente contra Brasil el 9 de junio.

Por los pasillos de la terminal aérea se paseaba un famosa rapero de nombre Nicholas Cannon.

Cannon es comediante, director, guionista, productor de cine, empresario, productor discográfico y personalidad de radio y televisión estadounidense, tiene cerca de 10 millones de seguidores en sus tres redes sociales.

El actor andaba una vestimenta que pocos pudieron reconocer, sin embargo al pasar frente a Rigo Rivas y Henrry Figueroa estos de inmediato lo reconocieron y no dudaron en pedirle una postal para el recuerdo.

Henry Figueroa y Rigoberto Rivas posaron con el famoso rapero.

En la televisión, Cannon comenzó en (All That), un programa de sketches protagonizado por actores adolescentes, antes de ser el presentador de The Nick Cannon Show, Wild 'N Out y America's Got Talent. Actuó en las películas Drumline, El amor no cuesta nada y Roll Bounce.

Nick se casó con la cantante estadounidense Mariah Carey en 2008. Solicitó el divorcio en diciembre de 2014, después de seis años de matrimonio. El divorcio finalizó en 2016.

Nick posando para las cámaras con su ex esposa Mariah Carey.

El nacido en San Diego, California, ganó su último premio en 2012, NAACP Image Awards como Actor de reparto excepcional con la pelicula Up All Night.

Cabe señalar que el paso de Cannon por territorio catracho de debe a la filmación de un documental.