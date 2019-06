Diego Vázquez tras ganar la final ante Olimpia: "Hoy jugamos contra todo"

Motagua conquistó la copa 17 tras ganarle la Gran Final al Olimpia 1-0 en el juego de vuelta en el estadio Nacional, Diego Vázquez, entrenador de los azules en el centro de la celebración dio sus palabras.

"Contento se lo dedico a los que están cerca de mí, todo lo planteamos bien, sabíamos que estar bien en las contras con los laterales, eso fue una de las claves nuestras, hubo un penal que no nos cobraron era para el 2-0.



Diego confesó las calves para conquistar tanto éxito en el fútbol hondureño: "Lo mismo de siempre a seguir apostando, es un trabajo de toda los directivos y cuerpo técnico, hoy jugamos contra todo, se portó la gente sin dejar entrar a la familia y les ganamos en la cancha.

Y siguió: "Las finales se ganan con detalles, ellos jugaron los dos partidos bien, sabíamos que querían ganar el mediocampo con un cuadrado y lo neutralizamos y estudiamos bien".

Vázquez además valoró que luego del gol y la no sanción del penal por parte del árbitro centra Armando Castro el choque se volvió agresivo.

"Habías mucha agresividad luego de no haber pitado ese penal, la verdad que estoy contento con esta copa"

Sobre la no alineación de su gran capitán, Juan Pablo Montes, el estratega fue claro: "Juan Pablo no estaba bien, acepto el error de no sacarlo en el primer partido, es un guerrero y teníamos que tomar decisiones, Meléndez estuvo bien en semifinales y ahora, Denil y Pereira también", agregó

Rougier y Roberto Moreira: "Son dos jugadores extraordinarios, Estigarribia está creciendo, Galvaliz estuvo fenomenal en la final pasada y ahora también, todos quieren crecer y se han acoplado bien.

El argentino se convierte en el entrenador más ganador de finales, con esta ya son cinco las conquistadas de nueve disputadas.