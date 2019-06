Rafael Villeda sobre el futuro de Keosseián: "Me gustaría que siguiera"

Rafael Villeda Ferrari, presidente del Olimpia, confirma que la continuidad del entrenador Manuel Keosseián en el equipo más ganador de Honduras depende de la decisión que tenga el uruguayo. Él quiere que siga pero lo analizarán.

Al entrenador uruguayo se le termina el contrato ya que fue fichado hace un año tras la salida de Nahún Espinoza donde dirigió hasta las semifinales y ha llegado a dos finales en este Apertura y Clausura pero las ha perdido.

"Es algo que tenemos que conversar, el contrato de él se termina, personalmente me gustaría que siguiera, pero es algo que depende de lo que él decida", explicó el hombre fuerte del Olimpia tras la partida de don Rafael Ferrari.

"Nosotros estamos contentos con el trabajo que ha venido haciendo el entrenador Keosseián; tiene mucha experiencia, lo ha demostrado no solo en Honduras sino en otros países donde ha conquistado títulos", explicó el timonel.

Uno de los errores en el torneo que cometió el entrenador Manuel Keosseián fue el fichjaje de los cuatro extranjeros, Guillermo Chavasco, Leandro Sosa, Martín Bonjour y Emiliano Bonfigli, estos dos últimos fueron separados por bajo rendimiento.

"La situación de los jugadores extranjeros, no solo en Olimpia sino en todo el país, no logran adaptarse al fútbol de Honduras, cosas que se dan con los equipos y no se obtiene el resultado que se esperaba. Nosotros lo analizamos con el cuerpo técnico para los que vienen, pero si no se acierta toca rescindir contrato".

La mayoría de los jugadores de Olimpia tiene contrato vigente, la dirigencia en los próximos días determinará algunas bajas de futbolistas que han terminado su ciclo, pues viene mucho joven pujando con pasos agigantados.