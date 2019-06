Romell Quioto se acuerda de Héctor Vargas tras segundo fracaso de Keosseián en Olimpia

Motagua ha vuelto a superar a Olimpia en un juego de gran final y se quedó con el campeonato en este torneo Clausura de la Liga Nacional.

Con marcador de 1-0, los azules triunfaron en el Nacional y se quedaron con la copa 17 de su historia, gracias al gol de Roberto Moreira.

No hay duda que el olimpismo está dolido, pues la "31" no llega aún. Romell Quioto, jugador del Houston Dynamo y ex del Olimpia, lanzó un dardo en su cuenta de Twitter tras el fracaso de los blancos.

Lo curioso de todo es que se acuerda de Héctor Vargas, quien fue su DT en el club albo, lanzando un dardo que deja mal parado a Keosseián, que sumó su segunda final perdida al frente del Olimpia.

"Como me decía Vargas, las finales no se juegan, las finales se ganan. Motagua, merecido campeón", fue el mensaje del jugador catracho.

Los mensajes de los seguidores de Quioto en las redes sociales no se hicieron esperar. Muchos le dan la razón al seleccionado hondureño..