Diego Vázquez al Olimpia: "Al final cuando uno actúa mal, le va mal"

Diego Vázquez, técnico del Motagua, habló ya con la cabeza fría del incómodo momento que vivió previo a la final ante Olimpia y del Bicampeonato conseguido al mando de los azules.

"Bien, acá celebrando con los directivos, con los jugadores y con toda la gente que trabaja en esto y que es bastante estresante, hoy descargando toda la energía que nos costó durante todo el campeonato", comenzó diciendo Diego desde la cena que tuvo el equipo campeón.

"Este es un trabajo en equipo, los dirigentes, cuerpo técnico y los principales protagonistas, los jugadores, son unos guerreros, lo demostraron, les dije que íbamos a estar contra todo y así fue", expresó.

Y detalló lo ocurrido previo a la final. "Imaginate que no me dejaban entrar a la cancha, yo soy el técnico, no me dejaban pisar una zona que yo piso, no dejaban entrar a mis dos hijos, si ellos no entraban yo tampoco, no me dejaban entrar, estaban con woki toki, al final cuando uno actúa mal, le va mal, se lo dedicamos a las mujeres", explicó.

Y siguió. "En el portón no dejaban entrar a mis hijos, ni a los jugadores de reservas y nosotros sí lo hicimos, entonces yo dije así no dirijo".

Otro título ganado al vecino. "Totalmente, ganar un bicampeonato y al clásico rival, siempre respetando al Olimpia, no nos gustó como nos trataron, pero es parte del juego"

Se le consultó sobre su futuro y contestó. "Hoy toca disfrutar, dejame celebrar, no, no sé, no pienso, pienso en el minuto a minuto".