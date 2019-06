Carlos Prono: "Olimpia necesita una restructuración, un técnico joven con experiencia"

CARLOS PRONO

El equipo tiene que hacer una restructuración de verdad, un técnico joven pero con experiencia, no se puede decir que el equipo no intentó, yo no creo que Motagua haya ganado por meter, Olimpia también lo hizo pero no ajusta con eso tienen que tener otras ideas.

Hoy un equipo grande en todo el mundo demanda un desgaste tremendo, hay que traer un técnico top no de jerarquía, Olimpia necesita eso.

Benguché no anduvo como en otros partidos, hay que ver y reconozco que Motagua es muy buen equipo que juega muy bien, lógicamente no es lo mismo que los dos delanteros destaquen contra los azules que contra otro equipo.

Al Olimpia le faltó variantes, el errar con los extranjeros, trajo cuatro y terminó jugando con uno, los cambios que hizo Keosseián, ¿Hace cuanto no jugaba Edwin Rodríguez? antes de lesionarse era un fenómeno, para este duelo se perfilaba para la tercera alternativa, antes estaba Alejandro Reyes y Chavasco y termina jugando de titular y sale a los ocho minutos.

A mi el "Patón" Mejía me gusta como juega de lateral derecho pero cuando está bien físicamente, no se si lo estaba, lo veo un poco pasado de libras quizás por la misma desilusión de no jugar, pero los partidos que lo hizo ahí estuvo bien, aunque Maylor Núñez no anduvo mal.

Para Carlos Prono una de las claves de Motagua son la escogencia de sus extranjeros.

Los dirigentes se han equivocado, los extranjeros son algo grave, lo contrario en Motagua, juega Joantahan Rougier, Matías Galvaliz, Estigarribia, y Roberto Moreira quien te define el partido y vez la diferencia, todos juegan de titular, en Olimpia solo uno, ahí marca la diferencia, hay que hacer un análisis más profundo.

Hoy el olimpista no quiere saber nada, ayer se llenó el estadio la Ultra Fiel no paró de cantar, las dos aficiones estuvo bien a pesar de que salió fastidiada.

La Ultra Fiel apoyó al Olimpia de principio a fin en el estadio Nacional.

Hoy Olimpia requiere de un técnico que te elabore con el fútbol que práctica y dinero tienen, jugadores de categoría de verdad, Jorge Álvarez es buen jugador, Alvarado cerró bien, Menjivar buen arquero, Benguché y Bengtson buenos delanteros, tenes buena base y complementarlo con buenos extranjeros.