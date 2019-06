Alvarado tras el batacazo de Olimpia: "Estamos psicológicamente muertos"

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguime: @kelvincoelloHN

El capitán del Olimpia dice que hubo llanto en el camerino tras perder la final. Confiesa que apoyan a Manolo y les pesó la inexperiencia de algunos jugadores jóvenes. Extrañan a jugadores de la talla de Reynaldo Tilguath, Danny Turcios y el "zurdo" Hernández.

Alvarado narra el drama que están viviendo los olimpistas, va destruido a integrarse a la Selección Nacional en Paraguay, sin dormir por lo vivido ayer en la final. Adelanta que tiene contrato y hace una reflexión para que se hagan cambios en lo que se viene para futuros torneos en el "Rey de Copas".

Golpe de perder la final: "Es algo muy duro para nosotros como jugadores de Olimpia, pero sabemos que esto sigue, no se termina aquí pero ya te imaginás como vamos nosotros".

Viajan muertos: "Vamos dolidos, de todo... Totalmente muertos, estoy ya pasó, nos tiene que ayudar mucho a nosotros. Sabemos que es difícil y le pedimos disculpas a la afición por todo lo que ellos entregan. Vamos dolidos pero esto es de hombres, hay que levantarse porque es fútbol".

Justo campeón Motagua: "Aparte de la falta que no pita Raúl (es Armando Castro) que todo el mundo miró, son justos campeones. Nosotros no tuvimos argumentos para saber buscar espacios y son justos vencedores".

¿Fue o no penal para Motagua? "Yo estoy cerca, Edrick saca las manos cuando lo mira, no es penal. Son justos campeones. El primer partido hubo un claro fuera de juego, en el segundo una falta clara, nosotros nos paramos pero no es de echarle culpa a los árbitros porque dejamos de hacer cosas en el campo".

Contrato con Olimpia: "Yo tengo contrato con el Olimpia pero vamos a esperar que decisión toman ellos".

No se encontraron en los dos juegos: "Nos pesó la experiencia, eso es importante, creo que hay mucho jugador joven. Yo les decía a algunos compañeros que ellos van a aprender, todos los jugadores pasan por ese proceso, pero vamos a volver más fuertes".

Disculpas a la afición: "Es difícil con los aficionados, yo les pido disculpas como capitán del grupo, yo sé que ellos están dolidos pero nosotros estamos psicológicamente muertos. Nosotros ahora después de perder una final, viajar, dejar a mis hijos que se quedan llorando en la casa, es difícil... esto es de hombres, hay que levantarse porque vienen cosas importantes".

Continuidad de Keosseián: "Yo miro al profe bien, hizo un buen trabajo, la experiencia de mucho joven nos afectó y sabemos que Motagua es un equipo bien hecho ya que corre los 90 minutos y nosotros no supimos asimilar eso, de marcarlos. Ellos nos apretó y salió el gol de ellos. Si la directiva la toma la continuidad del profesor, nosotros lo apoyamos, no hay problema".

Refuerzos para el Apertura: "Claro, si miras el torneo pasado teníamos mucha gente de experiencia, pero nunca encontramos el jugador que nos hiciera jugar, un Tilguath, Danny Turcios, ese futbolista es el que nos hace falta".

Les pesó la inexperiencia: "Claro. Me acuerdo cuando miraba las finales y era un deleite ver a Tilguath, "El zurdo" Hernández en el medio del campo, pero esto que a los jóvenes les quede de enseñanza, nos vamos a levantar con los mismos jóvenes y volveremos más fuertes".

Selección ayudará: "Es difícil, imagínate como viajamos nosotros, todo el día volando, dejamos a la familia, mis hijos se quedan llorando, pero esto es de hombres y seguir, levantarnos".

Se dijo en el camerino: "Perder dos finales contra el rival que se perdió creo que es difícil para todo el olimpismo, ya pasó y hay que levantar cabeza".

Reconforta enfrentar a Brasil y Paraguay: "Es un privilegio jugar con esas selecciones, Paraguay y Brasil, yo voy destruido, no he dormido nada, pero tenía que viajar. Anímicamente yo voy destruido, tampoco es que se cae el mundo".