Alejandro Reyes sobre fracaso del Olimpia: "Nadie está acostumbrado a verlo derrotado"

El futbolista del Olimpia, Alejandro Reyes, viajó rumbo hacia Sudamérica para unirse a la expedición de la Selección Nacional de Honduras que disputará partidos amistosos ante Paraguay y Brasil, el 5 y 9 de junio respectivamente.

Sereno y con un semblante de resignación, el volante merengue se refirió a la deblace de su equipo que perdió una nueva final ante su archirrival, Motagua.

"Toca seguir trabajando, aprender y corregir. Uno no se puede matar pensando que 'pucha, que aquí, que allá', ya pasó. Ahora toca hacer un borrón y cuenta nueva e ir a dar lo mejor a la Selección."

Reyes admitió que la caída ante las Águilas signica una gran lección de la cual deben aprender. Además consideró que en el futuro las cosas van a mejorar.



"El objetivo máximo era quedar campeones. Tuvimos una temporada muy buena, lastimosamente el objetivo se nos vio truncado pero esto no se queda aquí. El fútbol da revanchas y el próximo torneo esperamos que las cosas sí salgan como queremos."

La multitudinaria afición merengue reclama al club de sus amores que termine con una sequía de tres años sin levantar la copa de campeón.



"Sí, la gente siempre está puyando de que tenemos que quedar campeones y los entiendo porque están acostumbrados a ver al Olimpia campeón. Nadie está acostumbrado a verlo derrotado pero ni modo, toca borrón y cuenta nueva para el próximo torneo sí poder levantar la copa."

¿Qué significa no alcanzar el objetivo trazado al inicio del torneo?, le consultaron.



"Es un golpe anímico fuerte porque perder una final, nadie quiere perder. No solo una final, cualquier partido de las vueltas, de las jornadas, no querés perder. Perder una final es peor y como equipo lo único que tenemos que hacer es unirnos, apoyarnos, decirnos cosas positivas y nada de negativismo porque lejos de abonar, divide."

El vestuario melenudo fue como un cementerio, según las palabras de Alejandro Reyes y reconoció que hubo llanto en los jugadores.



"No se dijo mucho en el camerino. Terminó el partido, no se dijo nada, hicimos la oración y ya. No es fácil y los entiendo. Yo fui uno de los que lloró pero no se puede hacer nada más que trabajar."

Sobre su inesperada convocatoria a la Selección Nacional, el fino mediocampista demostró su alegría y espera no defraudar.



"En lo personal es una motivación. Es una alegría, un orgullo personal de lograr estar aquí porque sé que es fruto del trabajo que he venido haciendo y es una bendición de Dios."

También comentó sobre lo que representa enfrentar a grandes jugadores que militan en las mejores ligas de Europa.



"Eso también es algo estimulante que voy a ir a conocer estrellas, que voy a jugar con estrellas y eso me motiva a dar lo mejor."