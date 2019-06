Pedro Rebollar: "Esta final queda marcada por un error arbitral"

Pedro Rebollar, el asesor de la Comisión de Arbitraje de Honduras, brindó una conferencia de prensa en donde tocó varios temas, uno de ellos es el accionar de Armando Castro en la final del torneo Clausura y su despedida, ya que se le venció su contrato.

"Hay dos acciones de juego muy puntuales, primero las quitaré del análisis, porque si las quitamos tendremos un arbitraje de muy alto nivel, lo que más nos agradó fue los siete minutos que agregó, más los tres por más tiempo perdido, es algo que debemos acostumbrarnos que ocurra frecuentemente", empezó diciendo el mexicano.

"Lastimosamente pasaron dos acciones, una de ellas muy complicada al minuto 14 donde todos comentan que hay un penal, pero el análisis que nosotros hacemos es que no lo es, el jugador del Motagua ingresa al área con balón controlado, el portero intenta jugarlo, es verdad que el jugador del Motagua puntea primero el balón, pero el mismo pie golpe parte del cuerpo del portero quien primero buscó el balón, pero luego se detuvo, esa no se puede catalogar como una falta, lo quito como un error de Armando Castro", comentó Pedro.

Luego entró en el tema polémico de la final, una falta dentro del área y otra en el medio del campo que terminó con gol a favor de Motagua.

"Sin embargo a los tres minutos siguientes se dio una acción en el medio terreno en donde hay una falta del equipo Motagua que no se indica, continúa la acción y a los tres segundos cae el gol definitivo del encuentro, queda marcada esta final por una acción de juego y esta le da la dirección del rumbo al partido, es algo que lamentamos, es un error, estoy seguro que no quiso equivocarse, jamás pensó que terminaría en gol. Complicado el partido, una acción de juego que lastimosamente insisto, afecta, quedó marcado en el global de juego. Un error arbitral con una falta antes del gol", aseguró Rebollar.

SOBRE LA AMENAZA DE DIEGO A ARMANDO

"Pienso que a pesar de eso no entró condicionado, todas la acciones fueron consistente, esa falta jamás pensó que terminaría en gol, pero lo que debió haber hecho el árbitro es expulsarlo por la amenza que lanzó. Si hubiera sentido eso Armando seguramente lo hubiera hecho, no he platicado con él, o no lo escuchó o no valoró lo que le quería decir, cualquier árbitro debe actuar, tuvo que expulsarlo", comentó.

¿Por qué Armando Castro?

"La verdad que con mejores calificaciones no, tuvo el mismo promedio que Héctor Rodríguez y Melissa Pastrana, junto con las experiencias que ha tenido en otras finales y además fue el árbitro que más participaciones tuvo en la Liga, tuvo diez, fue lo que definió ponerlo para este encuentro", argumentó.

SOBRE SU TRABAJO EN HONDURAS



"Dejo muchas cosas, siempre traté de ser tolerante en todo sentido, nuestra bandera enla Comisión de áRbitro siempre fue transparencia, nos equivocamos, pero siempre fue con la idea de hacer las cosas funcionaran bien, dejamos seis árbitros de alto nivel, el espacio grande que le dimos a las árbitras, también a los de las etnia garífuna, buscamos talentos arbitrales, hay cinco coordinadores"



"Yo tengo sangre de árbitros, cuando se equivocan me duele mucho, me llevo muchos amigos, encontré amistades en una Honduras difícil, aquí es mi segunda casa", cerró despidiéndose.