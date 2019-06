Héctor Castellanos: “Con dos premios de campeón le hicimos la casa a mi mamá”

El fútbol te puede premiar de muchas formas y una de ellas es mediante lo económico. El salir campeón con una institución es algo importante para cualquier jugador y eso te genera bonos.

Uno de esos bonos son los premios que, como en toda empresa, puedes agenciarte en base a tu desempeño y logros. Motagua ha reinado en los últimos años y sus jugadores han sido bendecidos pues a base de tales objetivos lograron cumplir metas de vida.

Héctor Castellanos es uno de los futbolistas que ha cumplido una de sus metas, en charla con Diez mencionó que pudo terminarle la casa a su señora madre en Tela, ciudad de donde ellos son originarios.

Hace dos años él declaró que quería obtener varios títulos pues habían comenzado la construcción del hogar a su progenitora y sus hermanas. Tras ganar la Copa 17 con los azules, Castellanos agradeció a Dios porque pudo terminar ese objetivo, fueron dos premios completos de campeón que destinó a la construcción del hogar.

“Gracias a Dios ya la terminamos, ya está todo gracias a Dios y junto a mi padre pudimos hacerle una casa muy bonita a mi madre. Son bendiciones de Dios y nosotros venimos de abajo, metimos dos premios para la casa, pusimos el dinero completo de los premios con un dinero que también puso mi papá y así logramos hacerle la casa a mi madre en Tela”.

Más que todos los campeonatos logrados con Motagua, el contención asegura que su mayor felicidad es haberle cumplido a su madre y que ahora ella tenga su hogar ya que desde pequeño trabajó para ello.

“Lo más importante es que ella se sienta tranquila y contenta, me siento muy bien porque la paga de uno es ver la felicidad de ellos. Ahora mi madre no es que tiene una mansión, pero tiene una casa muy bonita, son metas que uno logra con la ayuda de Dios”.

FUTURO CON MOTAGUA Y SELECCIÓN:

Para finalizar, el 16 azul mencionó que Víctor Bernárdez, su representante, le comentó sobre una posibilidad de jugar en Sudamérica, pero de momento no es nada concreto.

“Hace unos pocos días él me comentó (Víctor Bernárdez), tenemos un año más de contrato con Motagua y bueno hay que esperar, me habló sobre algo de Sudamérica pero no es nada seguro. Tenemos la aspiración de salir extranjero y bueno ahora se me brinda la oportunidad de estar en la selección y Dios mediante llegar a la Copa Oro”.