Cristopher Meléndez: “Yo sabía que iba a llegar el día de ser campeón y jugando”

Nacido en Corozal, llegó a Motagua a los 17 años y en ese momento comenzó a forjar su carrera en la reserva del Ciclón. Cristopher Meléndez ganó su primer campeonato de Liga Nacional como titular, el lateral derecho aprovechó las oportunidades de la vida pues Marcelo Santos se lesionó a medio torneo.

Tras la lesión de Santos, Marcelo Pereira jugó unos partidos en el puesto, pero ayer y en la ida fue Meléndez quien tomó el puesto y no desentonó.

Este primer campeonato como titular lo recordará pues mencionó que trabajó mucho para lograrlo pues muchas veces solo veía a sus compañeros celebrar.

“Muchas veces me tocó verlos desde la grada, yo sabía que iba a llegar el día de ser campeón y jugando, no desde la grada. Era difícil no ser parte del 11, pero siempre tuve paciencia”.

Y abonó: “Yo vine a Motagua desde los 17 y actualmente tengo 22, gracias a Dios se me dio este título y también vino la recompensa del llamado con la Sub-23, Dios es el que le da bendiciones a uno”.

Una de las claves para Mélendez fue la paciencia, a pesar que en buena parte del torneo no jugó, reconoce que no se desesperó pues sabía que su momento llegaría.

“Para uno de jugador es difícil no jugar y más cuando no entrás en lista, yo seguí trabajando fuerte y sin desesperarme, sentía que iba a llegar mi oportunidad y lo bueno es que puse mi granito de arena para que Motagua sea campeón porque jugué en los dos partidos”.