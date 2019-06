Olimpia explica incidentes con Diego Vázquez previo a la Gran Final

El Olimpia en comunicado este lunes agradeció a su afición por el apoyo en la Gran Final ante Motagua, pidió disculpas por haberla perdido y prometió hacer el esfuerzo para conseguir la ansiada "31".

También se refirió a los incidentes protagonizados por Diego Vázquez, que ocasionaron el retraso el inicio del encuentro por casi media.

"En el partido de ida -26 de mayo- los familiares de nuestros jugadores y cuerpo técnico no recibieron ningún trato especial para su ingreso al Estadio Nacional como lo aducen personeros del Motagua", inició explicando el cuadro albo.

Y continuó: "Los familiares de nuestros jugadores y Cuerpo Técnico ingresaron al Estadio Nacional por cuenta propia, pagando sus entradas como debe ser. Si queremos que nuestro fútbol mejore, debemos empezar a poner orden".

Los albos recalcaron que ni familiares ni amigos de miembros del cuerpo técnico o jugadores deben ingresar por el área de camerinos en un evento de fútbol profesional. Que estos deben adquirir boletos, como el resto del público, e ingresar por los portones habilitados para tal fin, "especialmente si se llega en condición de visitante".

"Esto es lo que el Olimpia trató de implementar ayer y desgraciadamente el Director Técnico del Motagua (Diego Vázquez), en una actitud que desdice a un profesional del fútbol, no pudo o no quiso entender. Él se empecinó "que si sus familiares no pasaban, él tampoco ingresaría a la cancha".

Diego se peleó con organizadores. Hubo manotadas, golpes e insultos por ello. Esto ocasionó que el encuentro no iniciara a las 4 de la tarde, como estaba pactado.

"Triste que un partido de gran final del Torneo de Clausura se atrasara en su inicio por la actitud lamentable, desde todo punto de vista, del técnico del Motagua".

Olimpia instó a Liga Nacional a utilizar un sistema de acreditación similar al que usa FIFA en los mundiales. "Que todos los miembros del personal Técnico de los clubes están acreditados oficialmente y que éstos se mantengan en el área asignada, bien identificados y con acceso restringido".

Por último se refirió a la molestia de Vázquez, quien antes de ubicarse en el banquillo tiene por costumbre pasar por una esquina del campo. Esto por cábala. Lo que ocasionó empujones con Osman Madrid.

"Posteriormente a este incidente se dio un inconveniente en el camino del entrenador del Motagua a su banco. Él deseaba pasar por un punto especifico de la cancha, y los miembros de seguridad, contratados para control de las personas, no se lo estaban permitiendo por lo que se dieron algunos empujones", concluyó.