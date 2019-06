Liga MX: Veracruz presenta a Enrique Meza como su nuevo entrenador

Los Tiburones Rojos de Veracruz presentaron este martes a Enrique ‘Ojitos’ Meza como su nuevo técnico para el torneo Apertura 2019 .

En conferencia de prensa, "Ojitos" Meza aseguró que buscará que los jugadores se sientan bien en el equipo para así, poder obtener buenos resultados.

"Me parece una bendición de Dios el poderme dedicar a lo que más me gusta, pero también he dedicado parte de mi vida a intentar ayudarle a los jóvenes jugadores a que mejoren día con día. Hoy tengo la oportunidad de trabajar en el Tiburón y dirigir el Veracruz. Vengo con muchas ganas e ilusión de hacer cosas importantes, porque siempre pienso que algo mejor está por venir", dijo.

El estratega de 74 años aseguró que su principal objetivo será hacer ganar al equipo para alejarse del descenso.

"Queremos que Veracruz juegue mejor, estamos en cero en la porcentual. Una cosa es jugar bien y otra jugar bonito, solo queremos que el equipo juegue bien para que obtenga la mayoría de los puntos", cerró.