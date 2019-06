Chicharito Hernández: "Tengo el dinero que toda la gente puede soñar"

El delantero Javier "Chicharito" Hernández se sinceró y contó lo que ha ganado en su carrera como futbolista y la fama. También pidió igualdad en el reparto de ingresos en la Federación Mexicana.

"Mi meta es empujarme, yo sueño muy en grande sin perder de vista que esas son sólo herramientas para lo que quiero hacer. Había jugado en los mejores clubes del mundo, tengo el dinero que toda la gente puede soñar, la fama que todo el mundo quisiera", dijo en entrevista a Fox Sports.

Chicharito también explicó su postura sobre el conflicto económico entre directivos y jugadores de la selección de México. No ocultó su malestar con reparto de ingresos y pide un equilibrio.

"No queremos que nos paguen, a la selección no vamos a ganar dinero, pero ok, entonces si la federación siempre ha ganado por los jugadores, desde la "Tota" Carbajal, Tomás Balcazar, desde todos esos jugadores, siempre los que más ganan son los que no juegan, eso es lo único, luego vienes a estas ligas, ves a los dueños, y todo está mucho más equilibrado, entonces si nos queremos parecer a las mejores selecciones del mundo, como a sus ligas, tenemos que comportarnos así", explicó.

El jugador del West Ham de Inglaterra también se refirió a la cultura mexicana, y consideró injusto los reclamos de la afición cuando los futbolistas dicen lo que piensan.

"Nunca ha existido una comunión entre prensa y la selección, siempre es como pelea. Es muy polarizado nuestro país, nos hace muy bien poder decirle los defectos a otro ser humano. Venimos de una cultura sumisa y confundimos que por hablar o defender tus ideales sin pisotear a nadie creen que ya eres agrandado, mamila o grillero, el poder sustentar tus creencias se ve mal", agregó.

Copa Oro y su futuro

Chicharito quedó fuera de la lista de Copa Oro. Su pareja dará a luz en los próximos días. Pero le deseó suerte a sus compañeros.

"A todos nos va muy bien si a la Selección le va muy bien. Yo le deseo lo mejor a la Selección siempre, esté o no esté en ella. Pero yo estoy muy contento, veo a México con todo ese potencial y nivel futbolístico": puntualizó.

Por último, Hernández se refirió a su futuro y expresó que su deseo es seguir jugando en el Viejo Continente.

"Me siento muy bien, muy contento, ya decidiré qué es lo mejor para mí, veremos qué sucede en el mercado, hablaré con el club para tomar la mejor decisión para todos. Mi idea es seguir en Europa", cerró.