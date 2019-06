Estivens Alves, ex marido de la mujer que acusó a Neymar, critica al jugador por exponer a su hijo

Estivens Alves, es el ex marido de la joven que acusó a Neymar de violación, y se ha quejado públicamente de la actitud del jugador por exponer el nombre de su hijo en el intercambio de mensajes con la mujer.

En una entrevista al diario Extra de Brasil, el paulista resaltó que la vida y rutina del niño (5 años) cambió y que de momento no va más a la escuela, tampoco está usando el internet.

Y es que Neymar el sábado cuando hizo público a través de un video en sus redes sociales que estaba siendo 'extorsionado', reveló imágenes de la mujer que lo acusa de violación y en una de esas imágenes mostró el nombre del niño de cinco años.

Estivens Alves ha decidido hablar públicamente sobre el caso que indirectamente lo involucra ya que es ex marido de la mujer que acusa a Neymar y con quien tiene un hijo en común.

"Estamos llevando la vida. Expusieron a mi hijo, Neymar lo hizo, puso el nombre de mi hijo allí. Él no va a la escuela debido a eso, está con una niñera. Es muy bajo todo eso. Es muy difícil. Yo soy una persona centrada, pero eso me está dejando sin cabeza", reveló Alves en declaraciones que ya le dan vuelta a Brasil.

CONSECUENCIAS DE MOSTRAR EL NOMBRE

La relación de Estivens con la joven acusadora duró siete años. Están separados, sin embargo, mantiene una buena relación por su hijo.

El padre se quedó con el niño mientras la ex mujer viajó a Europa para sostener un encuentro con Neymar, aunque Alves no sabía que el viaje a París era para eso.

"El niño se quedó conmigo en los días en que ella se ausentó en su viaje a París. Cuando uno necesita ausentarse el otro se queda con él, justamente para que él no necesite quedarse con terceros", agregó.





Estivens reveló que ahora mismo la joven está con falta de apetito, retraída y no está sabiendo lidiar con la presión psicológica del caso.

"Cuando ella regresó de Europa estaba muy callada y bien retraída en los últimos días. Y continuó siendo así. He hablado con ella, está bien confiada, más tranquila, pero muy molesta con lo que está pasando. Cuando ella fue allí tenía una intención y allí sucedió todo diferente. Físicamente, ella no está bien, me dijo que está adelgazando porque no consigue comer, no puede hacer nada ", dijo el paulista.

EXPOSICIÓN

Por fin, Estivens destacó que su ex mujer es una buena madre y que siempre cuidó bien a su hijo, pero que de momento no está dejando al niño usar la internet, ya que el pequeño es fan de Neymar y siempre entra a ver los videos del jugador.

Neymar tendrá que comparecer a declarar ante la Policía por un posible delito informático.

"Mi hijo vive con ella, pero se queda conmigo también. Ellos están en otro lugar ahora, que no voy a divulgar, para evitar aún más su exposición.

Ella está cuidándolo, teniendo ese celo. Se le cortó el acceso a internet y redes sociales porque le gusta mucho Neymar, él ve todo lo que involucra al jugador. No es agradable que vea a su madre expuesta como Neymar lo ha hecho con ella", finalizó