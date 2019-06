Wilmer Cruz sobre Olimpia: “Si siguen cambiando de técnico como Real España, no van a poder contra Motagua”

Luego del cierre del Torneo Clausura 2019 traducido en triunfo de Motagua ante Olimpia y la participación deplorable de la Selección Nacional de Honduras Sub-20 en la Copa del Mundo, el entrenador hondureño Wilmer Cruz que actualmente dirige al Victoria en la Liga de Ascenso, ha salido al paso para brindar su opinión sobre lo sucedido con los protagonistas.

En primera instancia, Cruz guardó lugar para referirse a dos de sus colegas: Carlos Tábora (Sub-20) y Manuel Keosseián (Olimpia) a quienes defendió su labor realizado en los últimos meses pese a no cerrarlos con éxitos.

“Nosotros enfocamos todas las baterías al técnico, mire usted lo que ha hecho Carlos Tábora, pero acá crucificamos a los técnicos. Hoy está sacrificando a Tábora y también a Manuel Keosseián”, dijo.

Y agregó: “Para mí el fracaso de la selección no solo es de técnico, influye mucho la Federación, jugadores y cuerpo técnico. Se debe a trabajo mal hecho”.

En referencia a Manolo, Wilmer Cruz considera que deben darle continuidad para poder encontrar una base de jugadores estables, tal y como lo ha conseguido Diego Vázquez en los últimos años.

“Manuel Keosseián ya le consiguió dos subcampeonatos a Olimpia, a ese equipo le das continuidad porque es un equipo joven; la gente no se da cuenta que Motagua tiene una base de seis a siete años que están juntos, no sé si vendrán en picada, pero es el que mejor está manejando esa situación”.

“Motagua no se sale de esa base de grupo de jugadores. El Motagua de Diego Vázquez es el que mejor está organizado, por eso han tenido el éxito que tiene. “Yo no soy del agrado de los técnicos extranjeros, pero si me preguntaran, él tendría que seguir, mismo caso con Héctor Vargas, él no debió salir. A Manuel hay que darle tiempo para que siga armando su equipo, pero si siguen cambiando de técnico como Real España, no van a poder contra Motagua”.

En una encuesta a los aficionaods realizado por DIEZ, el 66% de los merengues no avalan su continuidad al mando del equipo, sin embargo, su presidente Rafael Villeda opina lo contrario por lo que apostará y propondrá ante el resto de la directiva que continúe en el banquillo para el próximo torneo.