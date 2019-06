Edder Delgado sobre su salida del Real España: "No quería irme, pero así es esto"

Este martes 04 de junio la tristeza mezclada entre signos de frustración invadió el semblante del futbolista hondureño Edder Delgado al recibir la peor noticia al ser despedido de la plantilla del Real España tras 12 años defendiendo su escudo.

Los altos mandos del equipo decidieron poner en transferencia a su capitán de 32 años aún con dos años de contrato restante. Una determinación traducida en reestructuración en el cual consideraron que no encaja en el proyecto que comandará el nuevo entrenador Hernán Medford.

Ante ello, DIEZ fue el primer medio en contactar al jugar tras enterarse de la noticia y sus primeras palabras fuer claro en que “me tomó por sorpresa, después de 12 años en el equipo donde pensé retirarme estoy transferible. Lastimosamente trataré de buscar otro equipo”.

“Uno trabaja el día a día, en el torneo no se hizo bien las cosas, pero no lo veía venir, Real España es un equipo que supo respetar los contratos, pero me informaron que estoy transferible y que si tengo un equipo que arregle con ellos”, comentó.

Seguido de ello dice que en “la parte emocional me ha tocado fuerte” porque para él, la “forma en que salí -saldré- del equipo no me gustó, pero son decisiones técnicas, después de doce años me dicen hasta aquí. Me voy contento por todo lo que el equipo me dio, me toca el sentimiento, pero esto no es para siempre, hoy espero oportunidad en otro equipo”

Después de más de una década vestido de aurinegro, además se sincera en que “no quería irme, pero así es esto, me tocará reponerme lo más pronto posible buscando nuevas metas y desafíos futbolísticos. Es una decisión de la directiva, el cuerpo técnico no tiene nada que ver. Veré qué opciones puedo tener en el fútbol”.

Delgado recibió la llamada de la directiva vía celular, detalle que, según él, le molestó. “Una llamada no es la forma correcta de hacerlo, deberían llamarlo para decirle personalmente qué es lo que pasa siempre y cuando te den la cara. Yo siempre he tenido la calma y la seriedad para hacer las cosas”.

Fuera de ello no escatimó y guardó lugar para despedirse del equipo que le dio ”alegrías y tristeza” en estos años.

“Fueron momentos lindos en el equipo con muchos amigos y compañeros que compartí. Real España cuando tuvo que echarme la mano, la hizo. Ahora tengo que ocuparme de otros desafíos. En las buenas y en las malas siempre estuvieron conmigo. Les doy muchísimas gracias por todo lo que vivimos juntos”, cerró.

Edder Delgado debutó en el 2007 con Real España. Al menos 12 años después superó la barrera de los 300 partidos en la Liga Nacional de Honduras. También fue mundialista con la Bicolor en Brasil 2014, además de otras participaciones en Copa Oro y Juegos Olímpicos.