Diego Vázquez: "Es una dinastía en 90 años del club jugar tantas finales seguidas"

El director técnico del Motagua, Diego Vázquez, es el hombre del momento en el fútbol hondureño tras conquistar su quinto título en la Liga Nacional.

Recientemente se despidió del Torneo Clausura 2019 con el decimoséptimo campeonato para las águilas en los últimos torneos, además de ser el séptimo conquistado ante los merengues en su historia traduciéndolo en la balanza en años de hegemonía alargando su sequía a tres años.

Este martes, el mismísimo timonel argentino compareció en una amena entrevista a través de una interacción por Facebook Live con el periodista Julio Cruz, en donde guardó lugar para responder a las interrogantes de los aficionados.

Ante ello Vázquez tocó diversos temas referentes al futuro próximo del equipo, su choque con Osman Madrid, su sueño intacto de dirigir la Selección Nacional de Honduras y el sabor dulce de haber celebrado un bicampeonato enfrentando a su vecino.

Cierre de campaña en los últimos años: “Fueron once finales disputadas y más de la mitad ganadas, todas sirven y las que no ganamos siempre aprendimos algo. Contento mirando para atrás nos enorgullece lo que hemos logrado todo el cuerpo técnico, directivos y jugadores”.

Sobre fichajes: “La prioridad es renovar a los bicampeones, respetar el trabajo que hicieron a lo largo de este torneo futbolístico. Con los directivos hablamos darles continuidad a todos. Una vez que ellos estén renovados vamos a sentarnos a analizar posibles contrataciones (Ovidio Lanza y Óscar Salas).

Agradecimiento a aficionados: “Siempre es importante que un aficionado de otro equipo valore el trabajo nuestro”.

Acercamientos con Herediano: Estuve en contacto con algunos representantes, acercaron propuestas, pero tengo contrato con el Motagua.

¿Qué se sienta ganarle a Olimpia?: Espectacular, ser bicampeón y ganársela al clásico rival es una alegría enorme para todos los que formamos parte de la familia de Motagua.

Sueño de dirigir a la Selección de Honduras: En su momento lo dije que merecíamos una oportunidad, pero respetamos a Coito, le deseamos el mejor de los éxitos. Ahora estoy en Motagua. Obviamente quién no quiere llegar a ese lugar, pero respetamos su trabajo, ojalá le vaya bien.

Tricampeonato perdido: Sí, dolió mucho, pero este grupo de jugadores es el primero que lo disfruta, no se nos dio, pero estuvimos muy cerca.

¿Cómo encontró a Jonathan Rougier?: Lo vi jugar una final en Mendoza en el Federal A para ascender al equipo (en Argentina). Tuvo buen rendimiento, me gustó mucho y lo empecé a seguir. Cuando se dio la oportunidad nos decidimos por traerlo, él aceptó venir.

Sueña de ganar la Concachampions: Hoy no pensamos en los próximos objetivos, ganarle un bicampeonato a Olimpia no es una cosa menor. Vamos a alargar el festejo para volver a pensar en nuevos objetivos.

Altercado con Osman Madrid: Lamentable, primero no nos dejaron ingresar a mis hijos. No sé qué hacía Osma con siete guardaespaldas en el córner, iba a tirar un córner. No pasa nada, le respetamos mucho. Me pareció que estuvo desacertado poner vallas en un lugar donde yo paso siempre que es inofensivo, no gano por eso.



¿Dinastía contra Olimpia y fútbol hondureño?: Sí, claro que sí. En 90 años del club jugar tantas finales seguidas, en tan poco tiempo. Estamos entre todos haciendo historia.