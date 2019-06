Guerra de fichajes: Portillo y Valerio en la mira del Victoria

El entrenador Wilmer Cruz busca formar un equipo de ensueño en la Segunda División traducido en el objetivo de ascender al Victoria al máximo circuito después de su caída en el 2016.

Después de la última campaña en donde se consiguió la salvación bajo el mando de Nelson Vázquez, el club ceibeño quedó con 16 jugadores los cuales serán reforzados con otros de “primer nivel”, según su técnico.

Para ello Cruz tiene sus primeros nombres confirmados, entre ellos el centrocampista Walter LaPresti y el guardameta (procedente de Marathón) John Bodden. En el caso de Carlos Bernárdez terminaría su cesión regresando a casa.

“Se está pidiendo a la junta directiva que se le agreguen ocho jugadores de primer nivel. Dos volantes extremos, un lateral izquierdo y un delantero centro”, comentó el timonel.

Ante ello se conoció que dos de los refuerzos el cual no quiso revelar el nombre es Javier Portillo y Miguel Valerio, futbolistas que hoy son agentes libres tras terminar su contrato con el Vida.

No es un secreto que a Portillo de 37 años le seduce la idea de afrontar un nuevo reto en su carrera, uno que hace falta en su palmarés.

“La verdad que he tenido comunicación con uno de los directivos, soy un hombre de reto y la propuesta que me han hecho es muy atractiva porque se trata de buscar el ascenso. No he jugado ni un minuto en Segunda División, pero la propuesta me ha hecho es interesante. Las pláticas están avanzadas y todo va por buen camino”, dijo a DIEZ Javier Portillo.

Y agregó: “Tengo mucho por jugar, se los hice ver a ellos (para seguir en Primera), pero ya es tiempo que le apuesten a un ascenso. Hay jugadores interesantes que podrían llegar”.

Por su parte, Miguel Valerio también guardó espacio para confirmar los rumores que lo vinculan con los jaibos. “Ahorita estamos viendo si llegamos a un acuerdo con ellos. Me están ofreciendo algo bueno”.

Es evidente que a ambos futbolistas le seduce la idea de cambiar de club, quien les mejoraría el sueldo para unirse al proyecto.

“Sí, pero igual la primera opción la tiene el Vida, si no llegamos a un acuerdo con ellos, a ver qué pasa”, Puntualizó Valerio.

Ambos jugadores son el motor de la institución cocotera. Portillo a través de su experiencia traducida en más de 400 partidos y cinco campeonatos, mientras que Miguel Valerio mediante su aporte y aplicación táctica con proyección ofensiva y defensiva.