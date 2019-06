El vicepresidente de la selección de Brasil asegura que Neymar no debe jugar la Copa América

Neymar y la selección de Brasil viven horas difíciles previo al debut en la Copa América donde son locales. El futbolista fue acusado de violación a una mujer el pasado 15 de mayo y eso ha convulsionado el ambiente.

Ante está situación vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Novaletto, dejó en duda la participación de 'Ney' en la competición de país que se desarrollará del 14 de junio al 7 de julio.



Además alertó sobre una posible filtración de un vídeo que puede comprometer más al jugador del PSG en las próximas horas.





"Si tuviera que apostar, si tengo 10 fichas y me preguntasen en qué lo apostaría… Apuesto a que él no estará y que pedirá licencia. No tiene las condiciones psicológicas para enfrentar una Copa América y a un batallón de periodistas", dijo Novaletto en una entrevista para Globo Esporte.



Y agregó: "Si Neymar viene, puede que Brasil no llegue (a la final). Yo conozco a la prensa. La prensa va a estar encima de él. Hay muchas cosas que pueden aparecer. Un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que hay vídeos que pueden salir a la luz".



Estás declaraciones contradicen las del presidente de la confederación , Rogério Caboclo, que también aseguró que Neymar si debe de disputar la Copa América.