Lionel Messi: "Terminé la temporada más cansado y frustrado"

Lionel Messi volvió a conceder una entrevista en su país y en está ocasión lo hizo para TyC Sports. El argentino habló sobre el cierre de temporada con el Barcelona y el nuevo reto con la albiceste en la Copa América.

Te puede interesar: Copa América 2019: Grandes futbolistas que nacieron en un país, pero que juegan con otro



La 'Pulga' aseguró no haber terminado la temporada de la mejor manera con el Barcelona: "Terminé más cansado y frustrado desde la cabeza que desde lo físico por lo que pasó en los últimos quince días, sobre todo por la eliminación en Champions. En lo físico tuve para descansar, creo que es uno de los años en los que menos minutos jugué".



Sobre el desafío de la Copa América mencionó: "Vamos con la misma ilusión y ganas de siempre, pero la realidad es que Argentina está pasando un proceso de recambio. Para la mayoría es la primera competencia oficial, pero no quita que Argentina va a ir a buscar la Copa. No somos candidatos como otras veces. Desde el principio no somos candidatos como otra veces".





Además Messi reveló cual fue su recuerdo más lindo con la selección de Argentina: "El Mundial Sub 20 de Holanda fue uno de los momentos más lindos de mi carrera".



En cuanto a ser el líder y capitán de la albiceleste recordó: "Me hicieron hablar en el vestuario. Me costó, me trabé y no sé qué mierda dije. Yo soy capitán a mí manera".



Lionel Messi hace unos días confesó que no quiere retirarse de la selección Argentina sin ganar algún título y que luchará hasta que las piernas le den para lograrlo.