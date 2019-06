"He sido víctima de violación", el impactante relato de la mujer que acusa a Neymar

Najila Trindade Mendes de Souza, la mujer brasileña de 26 años que acusa a Neymar de violación, brindó este miércoles por primera vez una entrevista para la cadena SBT de Brasil donde aseguró que "he sido víctima de violación" por parte del futbolista brasileño.

Según Najila, el delantero pagó los gastos de su viaje y alojamiento en París. Ella resalta que desde un principio ella quiso mantener una relación sexual con el jugador y viajó a Francia con esa intención.

¿Cómo se conocieron?

A través de una red social, en el Instagram. Me envió una imagen de él, no era un desnudo, era un texto. Y él respondió. Comenzamos a intercambiar mensajes. Después de un tiempo, él pidió mi WhatsApp. En ese momento fueron (las conversaciones sexuales) en el WhatsApp. Mi intención era tener una relación sexual con él. Él pagó el viaje y el hotel. Era intuición sexual, deseo mío, eso quedó claro para él. Fui con la expectativa de quedarme, encontrarme con él y realizar un deseo mío. Obviamente, sí, estaba preparada".

Dijo que Neymar le pagó el pasaje y la estadía en París, pero cuando lo encontró se deparó con una persona "agresiva y totalmente diferente", que después de quitarle la ropa comenzó golpearla y "no paró" a pesar de las súplicas de ella para que parase.

"Mientras él cometía el acto, él continuaba golpeándome fuerte los glúteos", aseveró la mujer, quien presentó a las autoridades un informe médico de la supuesta agresión.

"Él me obligó al acto sexual sin uso del preservativo" y "él no hablaba nada", añadió Mendes de Souza, quien manifestó que después de que el jugador abandonara el cuarto comenzó "a asimilar lo estúpido que él fue, como violó y que no pude reaccionar por los traumas".

¿Cuando dejó de ser consensuado?

A partir del momento en que se volvió agresivo, desde el momento en que le pregunté si había llevado el preservativo, él respondió que no, y dije que no podíamos (tener sexo).



Con el silencio, entendí su disgusto. Cuando él volvió ya fue cometiendo el acto, él no entró en un acuerdo conmigo. Él había entendido que yo no quería ir más allá de lo que estábamos haciendo.



Entonces me agarró violentamente, golpeándome, obligándome a quedarme allí. Fue sin preservativos que ocurrió la relación sexual. Cuando salí de la cama, fui al baño, no lo creí. Fue una decepción. No he podido hablar, insultar, nada. Sólo me quedé en estado de shock.





Después, él se levantó, se fue al baño y, cuando entró por una puerta, salió por la otra.



Porque primero que tuve que asimilar todo. Todo el acontecimiento. Cuando salió de la habitación, empecé a entender todo lo que me pasó y cómo fue de estúpido, como fue de malo, como me violó y violó.

Añadió que entre las pruebas que entregó a la Policía está una foto de ella con moretones que el "propio Neymar" le mandó al día siguiente de su encuentro.

Por último, la modelo dejó una reflexión: "Quiero justicia, no es porque yo estaba con ganas de estar con él podría abusar. Primero no logré reaccionar por el trauma porque sabía que si se lo decía ahí no tendría como probarlo".

NIEGA EXTORSIÓN

Yo quise justicia. No creo que solo porque estaba a punto de quedarme con él tenía que hacer lo que hizo conmigo. En el primer momento no conseguí reaccionar debido a los traumas, pero luego sabía que si no hablaba, ya no lo haría y no tendría cómo probar lo que él hizo conmigo. De mi parte no (intento de extorsión). Incluso, porque tomé esa decisión él (ex-abogado) decidió abandonar el caso.



El abogado habló que iba a hacer una reunión con sus abogados (de Neymar) para hablar y llevar hasta ellos lo que estaba pasando. No (respondió sobre recibir compensación financiera). Yo quiero justicia, él me hizo un mal, y estoy traumatizada por eso. Quiero que pague lo que hizo.





Yo soy consciente de que lo que pasó representa para mí una cuestión de honor. Él no necesitaba haber hecho eso conmigo. Yo ya estaba allí para eso, para aquello, era un deseo mío, soy libre, yo iba a volver a casa y todo correcto.