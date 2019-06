Barrida en el Real España; se confirman los seis jugadores que se van

Seguir a @Giancarlo_casta

Real España hará una restructuración de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. El equipo Aurinegro tendrá seis bajas y a la espera de los que Hernán Medford decida cortar.

Jaime Villegas, gerente del club de San Pedro Sula, habló para Diario DIEZ y ha dado los nombres de los jugadores que no continuarán en las filas.

"La idea es tener un equipo joven, pero con tres de experiencia que van a venir a darle equilibrio, varios jugadores se irán, no es que no los queremos tener, si no es que la situación no es buena, tenemos muchos gastos", comenzó diciendo Villegas a DIEZ.

El ex defensor central del Real España afirmó que jugadores como Roberto "Pipo" López, Jairo Puerto, Edder Delgado, Mario Martínez, Johnny Leverón y Alfredo Mejía, no seguirán.

¿Es cierto la salida de los jugadores de experiencia?

"Así es, ya se les avisó a ellos que no van a continuar en el equipo, la mayoría se les terminó el contrato, otros tienen una cláusula de rescisión, no es que no queremos tenerlos, pero no podemos", expresó Jaime.





"Aproximadamente se van seis jugadores" También aseguró que "Ángel Tejeda sigue en el club". Mientras que de Darwin Arita dijo "Por los momentos lo tenemos aquí, hay una posibilidad de que se quede, vamos a dejarlo para que lo vea el técnico y él decidirá".

Jaime Villegas comentó que en el Real España e vienen cambios, pero que tras estas salidas, ya andan en busca de nuevos fichajes. "Nosotros queremos reducir costos, posiblemente vienen uno o dos jugadores, un delantero centro y un defensor que sea rápido".

Se le cayeron dos fichajes al Real España

"Teníamos prácticamente amarrados a dos jugadores argentinos, pero al final uno dijo que la esposa no quería venir a Honduras, entonces se cayó el fichaje", comentó

Y cerró. "Los fichajes que buscamos son extranjeros, en lo nacional los que nos interesan tienen contrato con sus equipos".

BAJAS DEL REAL ESPAÑA

Roberto López

Jairo Puerto

Edder Delgado

Mario Martínez

Johnny Leverón

Alfredo Mejía

Darwin Arita (En duda)