Manuel Keosseián se va del Olimpia dando explosivas declaraciones

El uruguayo Manuel Keosseián no seguirá al mando del Club Deportivo Olimpia y tras la noticia, el técnico ha dado la cara luego de dicha noticia y ha dado las razones por las que se va.

Para Keosseián el fútbol hondureño pasa por un mal momento, también aseguró que ha retrocedido y lamenta lo que ocurre con el acoso a los árbitros previo a cada partido. El Charrúa fue entrevista por el programa Fútbol a Fondo.

SOBRE SU DECISIÓN

"Hablé con el presidente Rafael Villeda, yo ya tenía la decisión tomada aún si el resultado hubiese sido positivo, primero por asuntos personales y segundo porque estoy desilusionado con algunas cosas que pasan en el fútbol hondureño y eso precipitó mi decisión".

"De todas maneras aprovecho esta oportunidad para comunicarme con la afición porque no tengo redes sociales, mi total agradecimiento a la directiva, han sido personas que me supieron valorar, me dieron la confianza, me sentí en mi casa. Por supuesto a todo el cuerpo técnico, también a los jugadores por el campeonato, es un equipo joven y a la afición porque el otro día teníamos la ilusión de ser campeones, no se pudo dar, pero en definitiva, más allá de que no logró el campeonato en estas dos finales que tuve, este es un equipo grande y lo seguirá siendo. Me voy apenado por no tener la dicha de compartir el campeonato, el esfuerzo se hizo, se lograron cosas buenas para la institución, pero cuando no se campeón para mucha gente el resultado no es bueno, pero entregué mi trabajo y profesionalismo y desearles lo mejor".

¿QUÉ LO HA DESILUSIONADO?

"Me ha desilusionado y entristecido. El recuerdo que yo tenía del fútbol hondureño, porque me tocó vivir cosas buenas, gané y perdí finales, pero era en un ambiente totalmente normal y tranquilo. Pero ¿por qué me voy triste? Porque lo que yo viví y lo que vivió Olimpia en estas dos finales que jugamos fueron alevosas, que solamente se permiten en el fútbol hondureño, y lo digo aunque mañana la gente se ponga a decir 'este llora y dice esto y lo otro', pero no me importa, yo quiero a este país y a este fútbol, me ha dado muchos amigos buenos, leales, pero lo tengo que decir".

"Las dos finales que vivió Olimpia con Motagua fue una constante presión hacia los árbitros, pasó en la final pasada donde el propio Pedro Rebollar salió diciendo que se había equivocado con la presión que puso Motagua en el arbitraje del señor Héctor Rodríguez y este torneo pasó exactamente lo mismo con Melissa Pastrana".

"Yo me enteré dos horas antes que que ella sería y no me interesa quién es el árbitro, pero toda la semana sistemáticamente una presión hacia el árbitro y esta vez desde el segundo día ya sabían que iba a ser (Armando) Castro era, yo no sabía, no me interesaba".

"Y culminó todo esto con la barbaridad que pasó aquí donde se demoran 20 minutos en una final con los jugadores en la cancha porque un integrante no podía ingresar a su familia, pero ¿dónde se vio eso? y después reclamarle al árbitro que no se equivoqué como le pasó antes, eso es presión, eso no existe en el mundo".

"Más allá de querer salir campeón, algún día tiene que terminar esto, los jueces se pueden equivocar como se han equivocado y como lo hago yo. Señores, salvemos al fútbol hondureño, terminemos con decir 'quiero salir campeón' y saco a todo el equipo a protestar y lo hago, y entran suplentes y demoran".

"Pasó en semifinales, líos, piñazos, en cualquier parte del mundo se suspende el partido, echan a todos los que están amenazando y golpeándose a puños, no digo que se perdió por el árbitro, pero comete dos o tres errores entre ellos el gol que hace Motagua que fue una falta impresionante con el árbitro al lado, sinceramente no estoy con la voluntad de llegar a otra final y que en la semana previa ponerse a decir el árbitro esto, el árbitro lo otro, los condicionan".

"Hubiese sido sano y bueno que Olimpia hubiese sido el campeón, pero no por mí ni por Olimpia, sino para terminar esto de que voy a meter presión en la semana porque ahora todo se olvida, como se olvidaron de la conferencia que hice en la final pasada".

Fútbol hondureño en retroceso

"No pasa por eso, pasa por un fútbol que lamentablemente retrocedió a la última vez que yo estuve aquí, creo que fue la primera vez que fue con Marathón, recuerdo el señor Ramón Maradiaga que era el entrenador del Motagua recorrió 30 metro para saludarme, con Real España, Mario Zanabria hizo lo mismo"

Lamenta el acoso al arbitraje

"Lamentablemente se sale campeón presionando, la gente del Olimpia me ha demostrado caballero que son, una vez le dije al presidente que le falta el círculo arriba de su cabeza para que sea un santo, no es porque saliera campeón Olimpia, era porque lo había hecho bien al fútbol, señores no presionen a los árbitros, no hablen mal de ellos, no salgan a discutir con ellos, la familia que vaya a ver los partidos a la tribuna, esperar 25 minutos para comenzar una final, donde había un lleno, el árbitro con un buen criterio pensó que si suspendía el partido, se echaba toda esa gente.

Su trabajo en Olimpia

"Me voy satisfecho con el trabajo, llegamos a dos finales, en la segunda con un equipo que armé, con muchachos formados en la institución, con varios en la Selección y que terminamos primeros en las dos vueltas, la gente quiere campeonatos y está bien, estaban acostumbrados, me voy con la tranquilidad de mis colaborados, de todo el personal del Olimpia. Yo no soy moneda de oro para que todos me quieran, la gente sabe que se hizo un buen trabajo y que se intentó levantar la copa"

¿Olimpia debe seguir con los jóvenes?

"Olimpia tiene una base armada, tiene dos o tres que está a préstamo y que han demostrado que pueden jugar en el Olimpia, uno del Real de Minas, sin ninguna duda seguirá creciendo y estará en la definición del próximo campeonato"

Las dos finales

"Lo podemos dividir en los partidos en situaciones claras de gol, yo lo dije, con el VAR hubiese terminado 3-1 a favor del Olimpia, el empate fue fuera de juego, Motagua tuvo muy pocas chances de gol, después el partido se encontró con una gran lluvia que favoreció al equipo que iba ganando, ya que Olimpia su fuerte es la tenencia de la pelota, teníamos muchachos que jugaron su primera final"

Pide penas para los que hable de los árbitros

"Mientras no cambian las cosas, hay que prohibir hablar de los árbitros, presionarlos y hay que poner penas, si yo presiono en la cancha me deben expulsar, si no, no es campeón el que hace mejor las cosas, si no el que presiona más, yo dije que quería salir campeón por juego y no a costas de otras cosas, ojalá esto cambie porque quiero a este fútbol, los que han estado conmigo lo saben, por el bien de este fútbol esto está entre las cosas que hay que mejorar, como infraestructura y canchas"