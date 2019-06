Nahún Espinoza, ocho meses después revela por qué renunció al Olimpia

En plena noticia de la salida del uruguayo Manuel Keosseián de la dirección técnica del Olimpia, Nahún Espinoza, quien fue el que salió del banquillo olimpista para que llegara el charrúa, reveló por qué renunció del equipo.

Espinoza, en el programa Fútbol a Fondo, del cual es panelista, argumentó dos razones que lo obligaron a renunciar a su puesto en octubre del 2018.

"Esa fue una cuestión personal. La primera fue de salud, estaba en un momento problemático de salud, lo expresé... y la otra es la relación jugador-entrenador. Era un problema que ya arrastraba, lo que pasa que me puse mal en el transcurso y vi peligrar alguna situación que no consideré prudente, para mí, ni para el equipo", reveló Nahún Espinoza.



El comentarista dice que: "En Olimpia hay una exigencia de ganar el campeonato, hay una ansiedad, muchos amigos me han hablado y me dicen —el Olimpia tiene que ganar el torneo ya—, sí, pero de nada sirve estarse quejando porque la final se juega cada cinco o seis meses, lo que hay que establecer es el mejor equipo posible".

También aduce que le sorprendió que el Olimpia llegara a la final del Clausura-2019 y dice que los malos fichajes de extrenjeros pesaron mucho.



"Lógicamente el Olimpia sufrió una transformación y por eso creo que este torneo, para mí, llegó más allá de lo que esperaba, el no concurso de los extranjeros fue grave, y que hayan dado la cara Jorge Álvarez, (Alejandro) Reyes, todos los jóvenes del Olimpia, por el que el equipo ha luchado tanto, han luchado mucho por ese proyecto, que es un legado del señor (Rafael) Ferrari, ese fue un legado desde que Héctor Vargas asumió la dirección técnica, que el equipo se renovara y lo hizo, pero en un momento se perdió el camino".