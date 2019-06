Tite: "Neymar es diferente y por eso voy a contar con él hasta el último momento"

Neymar dejó el campo con un esguince, pero eso no impidió a Brasil derrotar 2-0 a Catar la noche de este miércoles en un amistoso celebrado en Brasilia, como preparación a la Copa América que comienza la semana que viene en el país sudamericano.



Los goles llegaron rápido para la canarinha. Richarlison (16) puso el primer tanto de cabeza, en tanto que Gabriel Jesus (23) elevó el placar aprovechando un pase por la derecha, justamente de Richarlison.



Poco después que la Selecao celebrara el primer gol de la noche, Neymar abandonaba el campo cojeando y quejándose de dolor en el tobillo derecho.





El astro del PSG, que se encuentra bajo todas las miradas tras ser acusado de violación el viernes por una joven brasileña, "sufrió un esguince en el tobillo derecho", informó la asesoría de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



El seleccionador Tite descartó tener planes de prescindir de Neymar, excepto que se trate de una situación particular. "Neymar es un jugador diferente y por eso voy a contar con él hasta el último momento, por su calidad", dijo.



Agregó que espera que la recuperación sea rápida. "Quiero creer que no es un problema grave (...) Estoy deseando que no se quede mucho tiempo fuera".

Neymar salió lesionado ante Qatar.



Ante la pregunta de si Neymar se encuentra triste, el técnico se limitó a responder que ésa era una pregunta "íntima".



"No somos insensibles, yo solo quiero que la situación se resuelva, no tomo partido, quiero que se resuelva para trabajar", disparó Tite visiblemente emocionado.



Neymar recibió aplausos al entrar al gramado del Mané Garrincha. Poco antes, en su instagram, el atacante publicó una foto agradeciendo el apoyo de amigos y familia, y pidiendo "fuerza" para el juego que se perfilaba como uno de los más difíciles de su carrera "por las circunstancias".

Brasil enfrentará a Honduras (el domingo a la 1:00 de la tarde) en el segundo y último amistoso antes de estrenar el 14 de junio contra Bolivia por la definición del Grupo A en la Copa América.