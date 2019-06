Manuel Keosseián arremete contra Diego Vázquez y pide a la FIFA intervenir el fútbol hondureño

Manuel Keosseián es historia en Olimpia. Este jueves el entrenador uruguayo se marchó a su país tras dos intentos fallidos de hacer campeón al león, perdió ambas finales contra Motagua y más allá de las derrotas, se siente triste y molesto por la forma en como el equipo rival manejó el tema arbitral.

Manolo no se mordió la lengua y cuestionó duramente a su colega Diego Vázquez a quien le reconoce es un buen entrenador, sin embargo cree que con sus acciones y actitudes no podría dirigir en ninguna otra parte del mundo, además solicita a la FIFA que intervenga el fútbol hondureño.

Ya es pública su renuncia y viaja a Uruguay después de esta experiencia en Olimpia.

No fue una renuncia, yo no quería continuar, agradecí como corresponde a don Rafael Villeda, a Osman Madrid y otros dirigentes por la la atención de como me trataron y la forma en que me sentí estos meses, pero ya no quería seguir más y no por Olimpia porque aquí cualquiera quiere estar porque es un club muy grande, sino porque no quería seguir sufriendo las cosas que sufrimos en estas dos finales que jugamos.

¿Cómo cuáles cosas?

Las presiones a los árbitros en los dos campeonatos. En la primera con una reunión (entre él, Rebollar, Diego Vázquez y Héctor Rodríguez) y ahora en la primera final y en la segunda, cosas que no pasan en ninguna parte del mundo y suceden aquí en Honduras. Yo estuve antes y eso no sucedía, hoy en día salen dirigentes y entrenadores presionando a los árbitros, entrando a la cancha diciendo que van a retirar su equipo. No estoy para sufrir ni para aguantar este tipo cosas.

¿Se ensucia el fútbol hondureño con estas cosas?

Totalmente. El otro día (el domingo en la final) 25 minutos para empezar el partido porque el entrenador no podía entrar a la familia, antes no pasaba, pero pasa acá. Ahora es el que es más vivo, el que presiona más, hagan como Olimpia, se preocupa de su equipo y nada más.

Pero no son todos los equipos...

Yo es estoy hablando de Motagua, claramente. Pero no lo digo yo, no es un invento, ustedes lo vieron. Presionan a Melissa, sacaron hasta unas tomas (videos en redes sociales de supuestos errores arbitrales), es una locura y no estoy para tolerar locuras.

¿Bajo qué término se reunió con la directiva y le expuso estos puntos?

Ellos me comprendieron. Yo les dije que en estas condiciones no podría hacerle bien al Olimpia, pero algunas cosas buenas hicimos. Llegamos a dos finales, ganamos las vueltas, hicimos un equipo nuevo, algo hicimos y ellos lo reconocen. Hay que respetar un poco el Fair Play y no querer ganar a como de lugar.

¿A quién recomendaría para entrenador de Olimpia?

Yo no tengo autoridad para eso. No me corresponde, sería una falta de respeto, pero ojalá que venga un entrenador, que tenga paciencia, pero más allá de eso, ojalá que la FIFA intervenga para que se termine esto de presionar, cuando alguien presiona al árbitro no puede ser ni dirigente ni técnico.

Yo quiero a este fútbol, la gente, me gusta estar aquí, ojalá cambie, los árbitros se equivocan siempre y esto se va a arreglar cuando venga el VAR y las presiones no van a servir de nada, mientras no venga, van a seguir con esta historia.

¿Diego Vázquez está perjudicando al fútbol hondureño?

No digo que lo esté perjudicando, pero se equivoca, él ha dirigido solo acá en Honduras, si va a otro país esto no lo va a poder hacer.

Es un buen entrenador, pero se equivoca y tiene impunidad, como nadie le dice nada y solo dicen 'él es así', es así nada, que vaya a otro país a hacer lo que hace acá y no dura dos minutos.

¿Se queda espinita de no tener el título?

No es espina, yo quería que Olimpia fuera campeón este campeonato, pero no por mí ni por Olimpia, es por el bien del fútbol para que se den cuenta que no se puede más con esto.

¿Qué factores han influido para que Olimpia tenga tres años sin ganar?

Ese es un factor. Yo te hablo de las dos finales que estuve yo, ya denuncié la primera final que el señor Rebollar aprobó que se había equivocado porque la gente de Motagua le dijo a Héctor Rodríguez 'usted no puede arbitrar, usted es esto, me robó aquí', delante de todos y yo le dije a Rebollar él no puede dirigir acá porque está presionado.

En esta final empezaron con Melissa el lunes o martes, no sé cómo se enteraron que ella sería, yo me di cuenta unos mintuos antes. Decían que Melissa no puede, la presionaron y si estaba el VAR ganábamos 3-1 y el otro día lo mismo ¿25 minutos para iniciar un partido? y después entró (Diego Vázquez) a presionar al árbitro, solo acá se ve eso.

¿Qué legado le deja Olimpia?

No sé qué legado creerán que les dejo, pero les dejo honestidad, trabajo, capacidad y tengo 35 años en esto y lo que ha hecho Motagua no lo hace en ninguna parte del mundo, solo acá.

¿Espera volver a Honduras?

Si cambio esto sí. Cuando venga el VAR, vengo yo.

¿Deja abiertas las puertas en Olimpia?

Estoy agradecido con Olimpia porque me abrió sus puertas, me trató con cariño, solo palabras de agradecimiento.

¿Qué le dice a la afición que confió en usted y que sigue confiando?

No, no confían. Algunos dicen 'menos que mal fue se fue', algunos que no piensan en lo que quedó a Olimpia, pero así es esto.

¿Creen que celebran que se vaya?

Celebran que me voy yo, celebran que se va otro, son gente manejadas por parte del periodismo, pero a los verdaderos olimpistas mi respeto, agradecimiento y cariño.