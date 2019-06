Expreparador físico de Olimpia: "En ningún país del mundo existe lo que pasó en la final"

El preparado físico uruguayo Alejandro Martínez, no seguirá trabajando con el Olimpia tras confirmar hoy que su contrato era solo por esta temporada que recién ha terminado y dice adiós al igual que el técnico Manuel Keosseián.

Martínez no tuvo ninguna reunión con la directiva del Olimpia es decir, no hubo una posibilidad de renovación. “A mí me trajo el profesor Keosseián y ante su salida lo que corresponde es mi salida. Olimpia es un equipo grande y es un honor trabajar en este club. En equipo agradable para trabajar”, dijo.

El uruguayo fue preguntado sobre las declaraciones de Keosseián, que atacó a Diego Vázquez y dijo que el fútbol en Honduras está ensuciado por lo que solicitó a la FIFA intervenir.

“Bueno, cuidado… Yo me voy muy contento de Honduras, pero el fútbol de Honduras está en problemas importantes, yo creo que también está faltando una parte fundamental en cualquier país libre, que es la parte del periodismo de investigación y de crítica. En ningún país del mundo existe lo que pasó en la final. Hay unas declaraciones del entrenador del Motagua... Yo felicito a Motagua, no quiero armar más guerra, pero esas declaraciones serían combatidas por misoginia. A mí en Catar me pusieron una multa de 1500 dólares por entrar a la cancha y hacer bronca donde no debía, se cobraba 5000 dólares si los jugadores no estaban cuando tenían que hacer la ceremonia de fair play, Catar se está preparando en 2022”, puso de ejemplo el ahora expreparado físico de los albos.

Alejandro Martínez se pronunció sobre las amenazas que hizo el DT de Motagua, Diego Vázquez, al árbitro Armando Castro segundos antes de que iniciar la gran final entre Olimpia y Motagua. Es algo que lamenta mucho y llama a la reflexión.

"Ojalá el fútbol hondureño reflexione con altura, yo creo que lo del Sub-20 los tiene que hacer reflexionar, yo me voy para el país, pero ahí queda una generación, a los jugadores les falta horas de trabajo, les falta discusiones muy profundas, pero bueno al que pierde nadie le cree. Yo felicito al rival, pero las presiones fueron enormes hacia al árbitro, amenazar con retirar un equipo, yo eso no lo comparto para nada, no comparto la ausencia del periodismo, denunciando lo que ha que denunciar”, remarcó.