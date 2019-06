Héctor Vargas asegura que advirtió a Keosseián y afirma que Diego Vázquez goza de impunidad

El técnico Héctor Vargas asistió al Congreso que se está impartiendo en San Pedro Sula y a su estilo brindó polémicas declaraciones sobre la salida de Manuel Keosseián del Olimpia.



El argentino no dudó en asegurar que pudo hablar con el estratega uruguayo y le advirtió antes de su llegada a los merengues de lo que tenía que cuidarse.



"Yo le advertí a Manolo que no esperara el mismo fútbol que cuando él se fue para este tipo de competencia, cuando él estaba en Marathón peleaba el quinto y sexto lugar , ahora peleaba el primer lugar que una instancia muy distinta y que la gente que pelea con uno no tiene escrúpulos", dijo Héctor Vargas.





Se le consultó que si se podría controlar este tipo de cosas y aseguró. "Claro que se puede, pero se debe controlar afuera y adentro, creo que cada vez está más grave hacerlo porque allí está la Liga controlada por los clubes de Tegucigalpa y la Federación por gente que tiene otros intereses y no que le vaya bien al fútbol".



Vargas también explicó a quiénes considera los principales responsables de lo que sucede en el fútbol hondureño y que lamenta que la culpa se la pongan a él Diego Vázquez y Carlos Prono.

"Siempre le van echar la culpa a Prono, Vargas y Vázquez, pero quiénes son los que manejan los intereses económicos del fútbol y no le interesa que le vaya bien, allí está que el presidente de la Fenafuth desconoce que hay técnicos capaces de dirigir a la Selección y desde ese momento estamos desubicados", comentó Vargas.



Sobre la amenaza que hizo Diego Vázquez al árbitro Armando Castro previo al inicio de la Gran Final después de cerca de 20 minutos peleando con la seguridad para dejar entrar a su familia.

Diego Vázquez fue grabado cuando amenazó al árbitro Armando Castro antes del inicio del juego.





"Amenazar a un árbitro y que esté grabado por las cámaras y no ser castigado, tener más impunidad que esa es imposible, además no vi ninguna publicación con respecto a eso", arremetió.



Y agregó: "Cuando yo me retiré del partido de la Copa Presidente por los desaciertos del asesor mexicano que trajeron, le dije a Rolin que ese muchacho ya había pitado en la Súper Copa y le cobró tres penales al Savio en Tocoa no podía dirigir un clásico como el que nos tocó, pero me sacaron con una foto diciendo que recapacite y ahora no vi ni siquiera que hayan cuestionado".



El técnico Héctor Vargas lamenta que el estratega Diego Vázquez no haya sido castigado por lo que pasó en la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional.