Héctor Vargas habla del Olimpia; de los fichajes y bajas del Marathón

Héctor Vargas solo ve dos colores, o es negro o blanco, gris nunca. Dice las cosas por su peso y hoy ha disparado en relación a lo que pasó con Diego Vázquez y Manuel Keosseián en la final Olimpia vs Motagua.

El argentino habló del futuro con Marathón, altas y bajas y se le consultó si estaría dispuesto a regresar al Olimpia donde fue el último entrenador campeón hace tres años y su respuesta fue contundente.

Con el Olimpia de Manolo lo hace campeón: “Olimpia invirtió mucho más de cuando estaba yo con Nerlin Membreño y no ganó nada. Hay que preguntarle a la gente de Olimpia porque desconozco. Si yo hubiese tenido la suerte de tener a Costly, Bengtson, Diego Reyes, Rony Martínez, Róchez, cinco delanteros, sin ninguna duda le salgo campeón invicto”.

Por ahora no al regreso al Olimpia: “No, yo soy entrenador de Marathón, estoy contento aquí, por ahora, hasta hoy tengo las cosas claras de estar aquí. Ahora, trabajo es trabajo y uno no puede quedar mal con la gente porque sí me llamaron de otros equipos y les dije que no me iba estando con Marathón, pero estamos bien con el verde”.

Fichajes que llegan: “Llevamos a Frelys López y sumar algunos, no muchos pero lo vamos a confirmar en estos meses, pero no queremos equivocarnos como otras veces que hemos contratado gente como el tico Roy Smith que nos tocó el torneo anterior a este, igual con Caue Fernandes y no queremos equivocarnos de nuevo”.

Bajas confirmadas: “Son Jhon Bodden, Yaudel Lahera, Caue Fernandes, Joshua Vargas que eran los que se van, pero hay decisiones de último momento y no quiero tener jugadores por tener, quiero que estén comprometidos por el club”.

Liga de Concacaf: “Nos tocó buen rival (Comunicaciones de Guatemala), es lo mejor que se pudo hacer a nivel de Concacaf. Este torneo nos viene bien a todos, el que llega a esa instancia definitiva compite y ya me pasó con Victoria”.

Regreso de Medford: “Se va a poner duro, hay que trabajar como siempre para pelear los primeros lugares. Ya están las estadísticas desde que está Diego en Motagua que son 11 torneos, nueve los hemos ganado entre los dos y solo hay uno de “Tato” García y otro de Castellón. Hay cosas que en el fútbol de Honduras ser buena gente, no te alcanza”.