Diego Vázquez no se queda callado y le responde con todo a Keosseián y Héctor Vargas

Manuel Keosseián y Héctor Vargas lanzaron dardos contra Diego Vázquez en las últimas horas. El técnico de Motagua no quiso quedarse callado y le respondió a los dos estrategas.

El ahora extécnico de Olimpia, aseguró que Vázquez gozaba de impunidad y que “para ser campeón había que reclamar y llorar”. El mandamás azul al leer dichas declaraciones manifestó:

“En la cancha me vino a saludar, me gustaría que hablara más de fútbol. Le regalaron un penal en la ida y no lo convirtieron, entiendo el sabor amargo de la derrota. Cuando uno pierde se buscan excusas por todos lados, en la cancha me vino a saludar. Si tu equipo hizo un solo disparo al arco en todo el partido y te quejás del árbitro me parece que estamos mal”.

Y agregó: “Lo respeto mucho, entiendo el sabor amargo de la derrota y él sabrá; le ganamos dos finales seguidas. Soy cinco veces campeón acá en Honduras, recórdale que hace poco él estaba en Honduras, soy hondureño y tengo hijos hondureños”. Esto último en torno que Keosseián dijo que Vázquez no saldría campeón con “sus prácticas” en otro país.

Asimismo Vázquez le invitó a Keosseián a que se quedara más tiempo en el país y así pelear una nueva final. “Hablemos de fútbol, le ganamos dos finales y no sé qué más quiere. Si jugás dos finales, perdés y seguís sin dar mérito entonces qué querés, ¿una tercera final?, se hubiese quedado y tal vez jugamos la tercera”.

RESPUESTA A HÉCTOR VARGAS:

Por su parte Héctor Vargas atizó este día contra el mandamás azul, el argentino aseguró que “Vázquez cuenta con impunidad”. La “Barbie” le mandó a decir:

“Vargas que no hable más, se comió 11 con Santos. Si a mí me hacen 11 goles me voy a Mendoza. Decile a Vargas que tengo cinco años nada más de técnico acá, él tiene 25 y ya que no hable más. Se comió 11, que no hable más”.

Y es que Vargas recordó lo sucedido el domingo antes del partido donde hubo un altercado en el banderín de esquina, Vázquez dijo en torno al tema:

“Me pegaron y Armando me dijo que me tranquilizara y que iba a hacer algo. ¿Qué hacían esos guardias dentro de la cancha con Osman ahí adentro?, bueno el tema ya pasó, estamos festejando el bicampeonato”.

Para finalizar, el DT de Motagua le recordó a Vargas sobre un video donde muestra dinero en el cotejo de ida de semifinales.

“¿Y eso qué es? ¿Qué hizo él?, preguntale lo que hace allá en el Yankel mejor. Para mí es normal porque está el sabor amargo de la derrota; ahí están los números. A Manolo le deseo lo mejor, respeto la experiencia que tiene y con esa edad debería reconocer los méritos, a Vargas igual, son partidos de fútbol”.