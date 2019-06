Roger Rojas apoya a Juan Flores para que llegue a ser entrenador de Olimpia

El delantero hondureño Roger Rojas no se ha quedado callado y en su cuenta de Twitter ha expresado su sentir de una posible llegada de Juan Flores al banquillo del Olimpia.



El exjugador de los blancos que se encuentra concentrado con la Selección de Honduras para la Copa Oro ha dedicado un poco de su tiempo para responder el mensaje de Juan Flores en redes sociales.





"Hasta este día no firmé mi nuevo contrato con Lobos, ellos lo analizarán, estoy agradecido con esta institución porque me volvió a dar la oportunidad de trabajar en lo que me gusta, sin embargo Olimpia siempre será mi casa, esperemos estar donde Dios quiera", escribió en su cuenta oficial de Twitter Juan Flores.



Tras ello el exdelantero de los merengues no dudó en responderle. "Matador Juan Flores ya le llegará su momento en Olimpia, se lo merece saludos", escribió Roger Rojas en su cuenta oficial de Twitter.





Tras la salida del uruguayo Manuel Keosseián son varios los nombres que se han manejado que podría llegar a dirigir al merengues, pero la directiva sigue analizando la mejor opción.



Juan Flores el torneo pasado dirigió a las reservas de los Lobos de la UPNFM logrando clasificar a la final donde la perdió en tanda de penales ante Real España.