Omar Elvir, sin contrato y habla del Olimpia: “No puedo cerrarle las puertas a nadie”

Omar Elvir, pieza fundamental para Motagua en la obtención de la Copa número 17 en la Liga Nacional, y de este Bicampeonato sabroso que le ganaron al Olimpia en la última temporada, asegura que nadie del club Azul se le ha acercado para renovar su contrato y además, que ya ha recibido ofertas en el plano local y desde el extranjero. Elvir acepta que en su momento, ha tenido contactos con Olimpia y que no descarta vestirse de blanco, en caso de que se diera una posibilidad concreta.



Tras lograr el Bicampeonato ¿qué viene ahora para vos?

Ya logramos el Bicampeonato, estoy muy agradecido, lo seguimos disfrutando y celebrando de alguna manera, pero siempre pensando en lo que viene y lo que viene es definir si continúo o no con la institución, y luego seguir pensando en los objetivos personales y en las metas que espero alcanzar.



¿Qué dice tu corazón?

Mi corazón es azul, no lo puedo esconder. Si fuera por mi corazón me quedaría sin pensar nada, pero no es todo, tengo familia. Esos detalles tengo que hablarlos con la directiva porque tengo pretensiones en base a lo que uno cree que vale, entonces vamos a ver qué dice Dios y a qué arreglo llegamos.





¿Motagua ya te hizo una propuesta formal?

No, en ningún momento porque le han dado prioridad a la gente extranjera: renovó Roberto y Galvaliz, ellos son prioridad para ellos y solo toca esperar a ver cuándo me llaman.



¿Esto te genera molestia?

No, ya uno no se molesta porque estamos acostumbrados a que así sea siempre. Me alegra por mis compañeros, por Roberto, Matías, son mis compañeros y tengo buena relación con ellos, pero hay ciertas cosas que tendrían que ser mejor.



¿No te sentís valorado?

Podría ser, no solo es lo económico, son otras cuestiones que a uno lo harían sentir mejor valorado. Me llevo bien con los directivos, pero hay cosas que uno no entiende y que se aguanta por el amor que se le tiene al equipo.

El defensor hondureño todavía no tiene claro su futuro en el fútbol hondureño.





¿No les has expresado esto a los dirigentes?

Es que uno se los expresa, pero por no entrar en controversia con ellos, uno se adapta y hace todo por el club. Si no es ahora, no es nunca, aparte que hay una base con la que yo puedo pedir, no exigir, ellos verán si lo valgo o no. Yo estoy tranquilo en el aspecto de que en Motagua hay buenos directivos, es por eso del éxito en estos últimos años. Confío que vamos a llegar a un acuerdo.



¿No se han sentado con vos?

No, reitero, tienen otros asuntos primero que resolver, en su momento me van a llamar, al menos espero que lo hagan.



¿Tenés otras opciones?

Yo estoy escuchando otras ofertas, las voy a tener ahí, en su momento me tendré que decidir por una. Son algunas las que tengo, las estoy manejando de la mejor manera y esperando a ver qué pronunciación tiene Motagua al respecto.

¿Motagua es tu primera opción?

La prioridad es Motagua por el agradecimiento y todo, pero veremos si ellos lo ven de la misma manera.



Tengo información de que desde Costa Rica te han seguido los pasos ¿es cierto?

Hubo un comentario sobre algo de Costa Rica, personalmente nadie se ha acercado y todavía sigo viendo esa opción con un agente que me está ayudando para concretar algo en Costa Rica o en otro lugar. Todavía no hay nada cosas concretas, no me han dicho nombres, pero sí estamos viendo otras opciones.



¿En el plano local, qué ofertas tenés?

Se me han acercado desde el torneo anterior, estamos esperando. Uno siempre quiere seguir logrando cosas, pero con todo respeto a los demás equipos, si yo quiero seguir cosechando títulos, donde está más cerca es en los clubes llamados grandes, pero no solo se trata de ganar, aspiro a jugar, seguir creciendo profesionalmente.



¿Olimpia es una opción viable?

No puedo cerrarle las puertas a nadie, con mi familia lo he pensado, si se diera la posibilidad de ir al Olimpia cómo sería, la afición de Motagua se sentiría traicionada y la afición del Olimpia, en este caso, me he preguntado cómo me recibiría. En Motagua ya tengo una trayectoria y quiérase o no, tengo un nombre y sé que en el Olimpia sería empezar de cero, pero la vida es de retos y hay que tomarlos.

Omar Elvir fue pieza clave para que Motagua lograra el Bicampeonato en la Liga Nacional.





¿Te has visualizado vistiendo la camiseta blanca?

Si se llegara a dar, de entrada no puedo decir que no, Olimpia es una gran institución y se merece respeto. A cualquier jugador le gustaría estar ahí, por lo que representa en el plano internacional.



¿Olimpia ya te hizo una oferta?

En otras ocasiones he tenido algún contacto con Olimpia. Uno visualiza los ambientes, las posibilidades, ya habido casos de gente que se va de Motagua a Olimpia o al revés y les ha ido muy bien. Habría que ver como lo recibirían las aficiones. Respeto mucho al Olimpia, siempre diré que mi corazón es azul, pero sí me tocara migrar, trataría de hacerlo mejor o igual que ahora.



¿Hoy te sentís más dentro o fuera?

Hoy me siento en el centro, nadie de Motagua se me ha acercado, no he tenido pláticas con ellos, no sé qué me ofrecerán, su postura, yo ya tengo clara mi propuesta y lo que deseo, pero vamos a confiar en Dios que todo va a salir bien. Si es en Motagua lo mejor, bienvenido sea.