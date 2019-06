Fabián Coito sobre Brasil: "Es un partido muy lindo y un gran desafío"

El técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, al llegar a Brasil atendió a los medios de comunicación que estaban presentes y expresó su sentir sobre el duelo ante el equipo sudamericano del próximo domingo a la 1:00 pm en Porto Alegre.



"Es un partido muy lindo, un gran desafío y una linda prueba para nosotros, es una oportunidad de poder jugar ante una gran selección y de mostrarnos a nosotros mismos como estamos", dijo Fabián Coito.

Algo que tiene muy presente el estratega uruguayo es que pase lo que pase en el encuentro ante Brasil no será un parámetro del nivel que quiere tener con la Bicolor de cara a la Copa Oro.



"No sé si pueda ser un parámetro para nosotros para ver cómo estamos, pero si para prepararnos y jugar un partido muy exigente, nuestra preparación ha sido con selecciones muy dura, pero bienvenido sea porque si hacemos buenos partidos seguramente se hablará de algo sin creernos nada, pero ayudará para la autoestima del equipo", indicó Coito.

Los jugadores de la Selección de Honduras ya se encuentran en Brasil.





Además fue consultado sobre la baja del delantero brasileño Neymar Jr. que se perderá la Copa América por una lesión en su tobillo derecho en el juego amistoso ante Qatar.



"Es una figura (Neymar) de nivel mundial, es innegable decir su aporte a cualquier equipo del mundo, pero Brasil es tan rico en futbolistas, la llegada de Willian es un fantástico también", comentó el estratega uruguayo.



Y agregó: "Seguramente cambiarán los futbolistas, pero la calidad se va a mantener más allá que Neymar es uno de los mejores futbolistas del mundo", expresó.





Sobre la canarinha en esta Copa América afirma que "sigue siendo candidata por ser local, por ser una gran selección que está compuesta por grandes futbolistas y seguramente hará una gran Copa América".



Sobre el estilo de juego que espera implementar en la Selección de Honduras aseguró. "El fútbol hondureño ya tiene esa característica de garra y fuerza, será cuestión de ordenarnos, de potencial al futbolista, de comenzar armar una idea de juego que nos permita imaginar poder ganar partidos en cualquier cancha e ir fortaleciéndolo", cerró.