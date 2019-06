Omar Elvir a los aficionados: "Mi esfuerzo y deseo será quedarme si las condiciones se dan"

Omar Elvir que ha terminado contrato con Motagua y que en los últimos días se rumora que podría llegar a defender la camisa del Olimpia se tomó un poco de tiempo para explicar su situación actual a los aficionados en las redes sociales.



El lateral izquierdo hondureño ha recibido muchos comentarios de los hinchas donde le piden que siga con los azules y otros que le han llamado pistero por su posible salida a los blancos.



"Quiero agradecer a todos y todas por sus felicitaciones y deseos de que continúe; También entiendo a los mismos aficionados que me están tildando de pistero y un montón de cosas que no son como ellos dicen o creen", inicio escribiendo Omar Elvir en su cuenta oficial de Faceboock.

El habilidoso defensor no pudo ocultar su deseo de querer continuar con las águilas, pero también explicó que no solo depende de él.



"A cada uno les digo que mi esfuerzo y deseo será quedarme en la institución si todas las condiciones se dan para continuar; entiendo que no deseen que juegue en Olimpia por el sentimiento, pero espero que se pongan en mi lugar y valoren que tengo familia y aspiraciones", indicó Elvir.



Y agregó: "Si en Motagua no valoran mi persona en todos los sentidos, tendré que buscar nuevos retos y un lugar donde si me valoren y me reciban con brazos abiertos, y no necesariamente puede ser Olimpia. Aunque para mí carrera deportiva y profesional, sería una gran institución".

Omar Elvir espera seguir defendiendo la camisa del Motagua.





Además fue claro al asegurar que hasta los momentos no ha recibido ninguna llamada de los merengues a pesar de estar sin contrato vigente con los azules.



"No hay nada concreto con ellos (Olimpia) y ni siquiera he hablado con directivos o gente acreditada para negociar, pero estén tranquilos, que sé que llegaré a un acuerdo con los Azules", comentó.

Para cerrar su explicación y dejar tranquilos a los aficionados que le han llenado de comentarios sus redes sociales en los últimos días fue más claro.



"Solo saldré si en su momento no es sano para mí ni para la institución que continúe. Pero hasta el momento muchas cosas solo son especulaciones o rumores. Confío en Dios que me quedaré en el mejor lugar para mí y mi familia. Siempre es más importante Motagua", cerró el zurdo catracho.