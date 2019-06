Carlos Mejía sobre su fichaje al Real España: “Desde niño venía soñando estar en un equipo grande”

El delantero Carlos Mejía, una de las últimas perlas del Vida surgidas de las Fuerzas Básicas del Sauce cambiará finalmente se mudará de La Ceiba para San Pedro Sula tras confirmarse la noticia de su incorporación a la plantilla de Real España que comandará el director técnico costarricense, Hernán Medford.

En declaraciones a DIEZ, el futbolista 19 años se mostró entusiasmado por el reto que le espera, sueño traducido en un equipo denominado “grande” que había esperado desde el inicio de su carrera.

“Me queda darle gracias a Dios por la oportunidad, desde niño venía soñando estar en un equipo grande. He trabajado y sufrido junto a mi familia, es una nueva carrera que está por cambiarme la vida y claro, quién no quisiera estar allí”, alzó.

Y agregó: “Es un reto para mí, trabajaré de la mejor manera para que el profesor Medford me de la confianza”.

Según reveló el delantero, estaba recibiendo clases cuando se enteró que su fichaje se había confirmado, puesto que es representante quien hizo todas las negociaciones.

“Mi familia está contenta, no lo podían creer. Cuando me enteré de la noticia estaba en el colegio, mi madre me llamó felicitándome; me dijo que había salido en el Diez y claro, fue algo inesperado para mí”, alzó.

La directiva sampedrana habría empujado fuerte por su contratación ganándole el pulso al Olimpia, equipo que quería hacerse de sus servicios en los últimos meses.

“También tuve acercamientos con el Olimpia, pero al final tomamos la decisión de irme a Real España”, reveló.

Mejía llegaría en calidad de préstamo por un año y se unirá al nuevo proyecto que dirigirá Medford.

Finalmente, sobre la participación de la “H” en el Mundial Sub-20 de Polonia dijo que “la verdad que me dejó mucho aprendizaje, para ese tipo de torneos debemos estar más fuertes y mentalizado en lo que queremos. La pérdida de 12-0 fue algo duro para nosotros, no queda más que seguir mejorando para el próximo Mundial”

Fuera de ello el ceibeño se incorporará junto a Devron García (termina su préstamo en el Vida) que hará su viaje rumbo a tierras sampedranas este domingo y horas después será presentado oficialmente.

En la última campaña “Zapatilla” disputó nueve encuentros. Fuera de ello en su palmarés presume de dos Copas del Mundo (India Sub-17 y Polonia Sub-20).