Reynaldo Tilguath tras perder la final: “Prestamos la casa para que nos bailaran”

Luego de perder la final del torneo Clausura por de la Liga de Ascenso en tanda de penales 3-1, Reynaldo Tilguath, entrenador del Santos sacó conclusiones del partido.



“Es difícil cuando a los tres minutos nos anotan un gol y no se sabe reaccionar, no se si ya los muchachos se creían triunfadores”, dijo Reynaldo Tilguath.

Y siguió: “Les dije en la charla, no podemos prestar la casa para que nos bailen y eso pasó, la prestamos y nos bailaron, fue a los penales y pues ahí es suerte”.



Tilguath agregó que lamenta haberle fallado a la gente que abarrotó el estadio Roberto Martínez Ávila y estuvo apoyando de principio a fin al equipo.

Los jugadores del Santos FC no pudieron ante el Olancho FC.





“Lamentamos que le hayamos fallado a la gente, ellos lo dieron todo pero nosotros no les respondimos, con el que tengo diferencia es con Edwin Álvarez, no se que le pasa pero entró mal, no se si es que tiene problemas", comentó.



Sobre su continuidad en el equipo, el estratega agregó: “Es complicado porque hay que volver a motivar a la gente, era la última oportunidad para alguno de ellos y pues ahora solo queda esperar”.

Tilguath fue claro al declarar que él siempre ha sido un ganador, de tres finales jugadas perdió una. “A mi siempre me enseñaron a ganar, en Olimpia te inculcan eso, hasta las potras de mentira, los segundos no ganan nada”, finalizó.



Esta fue la tercera final del estratega en Liga de Ascenso, ganó dos con INFOP, ahora Real de Minas y perdió está con el Santos FC.