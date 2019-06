Nerlin Membreño: “Este objetivo no era el más importante para la directiva”

El técnico del Olancho FC, Nerlin Membreño, reaccionó eufórico luego de que su equipo lograra el título del Apertura 2019 en Liga de Ascenso tras vencer en penales 3-1 al Santos FC de Siguateque. Empataron en el global 2-2.



Membreño comenzó alabando la actitud de sus jugadores. "Al final lo hicimos bien. Creo que el equipo se partió y se lo merecen los chavos porque tienen muchos sueños y muchos aspiraciones. Así que agradecido con Dios por eso".

Confesó que en algún momento la directiva olanchano no pensó en pelear por el Ascenso, pero él no apartó la vista de ese objetivo: "Nosotros armamos un equipo para pelear esta instancia, este objetivo no era el más importante para la directiva y para mí si lo era estar compitiendo como lo hemos hecho".

Los jugadores del Olancho FC celebraron por todo lo alto el triunfo ante el Santos FC.





Además, se acordó de los momentos amargos que vivió con el Honduras Progreso: "Yo sabía que teníamos una revancha y que falta poco. Hoy el fútbol me da algo que lo particular es muy importante porque se dijo mucho después que estuve en primera una vuelta y me crucificó todo mundo. Ahora agradezco a estos muchachos que me dan esta alegría".



Se viene Real Sociedad y Membreño afirmo que van por el boleto a Liga Nacional, pero reconoce que su rival tiene un plantel superior.