"Muma" Bernárdez reta a la Selección de Honduras: ¿Por qué no ganar una Copa Oro?

El tiempo como futbolista profesionar llegó a su fin pero la pasión de Víctor "Muma" Bernárdez lo hace permanecer ligado al fútbol. Además de enseñarle a los jóvenes de la academia del Liverpool en Estados Unidos, ahora emprende una nueva faceta en su vida como intermediario para un empresa que representa a jugadores.

"Muma" Bernárdez elogia el presente de Bryan Moya en el fútbol de Venezuela

El exzaguero de la Selección Nacional concedió una entrevista a DIEZ para hablar sobre esta nueva etapa, sus objetivos y reveló a los futbolistas que compañía Soccer Sports Group tiene en su libreta para colocarlos en diferentes equipos del mundo. Bernárdez confesó que tiene algunas metas personales y aún no decide si buscará ser entrenador o elegirá ser agente de fútbol.

“Me inclino más en lo otro (como representante), pero sí puedo ayudar a los demás jóvenes con mi experiencia con lo que he hecho durante estos 18 años de carrera, toda mi vida jugué fútbol. Tengo que ir a Honduras a sacar el curso para ser representante. Me gusta la faceta, es de a poco”.

"Muma" mencionó que actualmente solo está desempeñándose en el mercado hondureño y habló sobre las dificultades que se le presentan al momento de hacer negocios.

“Honduras es el mercado donde estoy, tengo una persona que trabaja al lado mío, David Morales, él es mi ojo allá. Gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación pero es de a poco. Hay un monopolio allí en Honduras y es bien complicado, pienso yo que por ser hondureño no lo apoyan a uno pero creo que ante Dios no hay nada imposible”.

Además del volante que milita en el Zulia de la liga de Venezuela, Bryan Moya, que fue colocado en esa competición por el grupo a donde pertenece Víctor, hay otra serie de prospectos que podrían tener oportunidades en el futuro.

“En la empresa tenemos a (Edwin) Solani del Marathón, Elmer Güity de Olimpia. Tenemos a (Héctor) Castellanos de Motagua, Jefry Miranda de Marathón sub17, Rony Bernárdez reservas, Michael Bonilla de Marathón reservas, Maynor Antúnez de la sub20, Josué Villafranca de Motagua; tenemos calidad no cantidad”, afirmó



LA SELECCIÓN Y LA COPA ORO

Como una voz autorizada para referirse a la actualidad y el nivel demostrado por la Selección Nacional de Honduras, Víctor Bernárdez expresó su satisfacción por el accionar de la Bicolor bajo el mando de Fabián Coito.

“Me está gustando la verdad, lo que he visto me ha gustado muchísimo. Hay que apoyarlo (a Coito) tiene muy buenos asistentes como lo es Arnold Cruz y Falero. Lo poco que he visto, me ha gustado y que los jugadores aspiren a lo grande. Antes si se aspiraba a un campeonato de la Copa Oro te tildaban de loco. Si te conformás con poco vas lograr poco pero ¿por qué no meterle en la cabeza a los jugadores eso?, ¿por qué no ganar una Copa de Oro?, esa es mi pregunta”.

Los estadios sedes donde jugará Honduras en la Copa Oro 2019

Para el espigado zaguero, es fundamental el conocimiento de los seleccionados ya que llevan varios años jugando juntos.

“Yo miro muy buena selección, línea por línea. En la defensiva tienen seis u ocho años jugando juntos, a Maynor lo miro como un cipote de 15 años que se va retirar hasta los 50 le digo yo. Eso es el fútbol de rendimiento”.

También manifestó que la edad no es un impedimento para competir a alto nivel porque, según él, en el país envejecen a los futbolistas prematuramente.

“Si un niño de 15 años ya puede jugar en la selección mayor hay que meterlo. En Honduras nos tildan a los 30 años de viejos pero si está rindiendo ¿por qué no?, son cosas que en la mentalidad tienen que cambiar. Para mí hay una muy buena selección y afuera hay jugadores muy buenos, eso es lo importante que hay de 30 a 40 jugadores que podemos competir”.

Concluyendo con la plática, "Muma" analizó el presente de los jóvenes que integran las selecciones menores de la Bicolor y reconoció que existe mucho potencial.

“Vienen saliendo buenos jugadores de la Sub-23, hay que darle fogueos. Si no te enfrentas a los grandes nunca aprendes, aprender y trabajar fuerte. Miro a un (Jorge) Álvarez que es un buen jugador, a Rigoberto Rivas, Alejandro Reyes, Denil Maldonado. Tenemos muy buena base y los que vienen atrás también. Hay que seguir dando fogueo a esos jugadores porque allí uno crece”.