Kinsey Wolanski revela el contenido de mensajes enviados por jugadores del Liverpool

Cómo olvidar a Kinsey Wolanski, la espectacular modelo estadounidense que se metió a la cancha del Wanda Metropolitano durante la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham.

Desde entonces, mucho se ha hablado de la espontánea, que se robó la atención de todos y hasta las portadas de los medios internacionales.

Días después de la final de la Liga de Campeones, Kinsey ha dado declaraciones para The Sun, donde hizo una confesión más que picante.

"No voy a revelar ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes coquetos después de que interrumpiera el juego", dijo en The Sun.

Y no solo eso, Wolanski no tuvo problemas para revelar el contenido de los mensajes que le enviaron dos cracks del conjunto de la Premier League.

"Uno me envió emoticonos de corazón, y el otro me dijo: 'Te he visto en el partido'", contó.

La estadounidense tampoco ha tenido reparos a la hora de confesar que no tenía ni idea de quiénes eran los futbolistas hasta que no se metió en sus perfiles. "No respondí porque ya tengo novio", aseguró.

La cantidad de seguidores que ha ganado la estadounidense incrementó y asimismo sus ingresos económicos ascendieron gracias a la publicidad gratuita que consiguió.

La propia familia de la modelo no respondió mal a la 'travesura' de Wolanski, y eso que su padre es un sheriff del Departamento de Policía de Los Angeles. "Papá se sintió aliviado de que llevara bañador cuando lo hice, y no estuviera completamente desnuda", destacó.